Alerte Météo France : De la neige en plein mois d’août, quels départements vivent ce phénomène surprenant ?

Un Phénomène étonnant : Neige en plein été...

Il semble que la nature ait décidé de jouer un tour surprenant ce vendredi 4 août 2023. En plein cœur de l'été, un phénomène météorologique aussi inhabituel qu’enthousiasmant a lieu : il neige en Occitanie ! Non, il ne s'agit pas d'une supercherie ou d'une illusion d'optique. Des flocons sont véritablement tombés sur l’Occitanie, et plus particulièrement sur le Pic du Midi, ce vendredi matin.

En raison d'un refroidissement significatif de la masse d'air en altitude, les flocons ont fait leur apparition. Néanmoins, la limite pluie-neige est relativement élevée, se situant au-dessus de 2500 mètres.

Le Pic du Midi reçoit une couche de neige inattendue

L'un des sites les plus emblématiques de l'Occitanie, le Pic du Midi de Bigorre, situé dans les Hautes-Pyrénées, n'a pas été épargné par cette chute de neige. Les sols du Pic se sont réveillés ce vendredi matin sous un manteau blanc, comme en témoignent les images saisissantes de la webcam en direct disponible sur le site web du Pic du Midi.

Neige d’été ❄️ comme prévu ce matin vers 2700/2800m ici au Pic du Midi pic.twitter.com/2YOMSJPjeR — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) August 4, 2023

Retour à la canicule : un Contraste Saisonnier

Si cet épisode de neige en été n'est pas inédit, il reste assez rare, surtout en cette période de l'année. Cette année, il semble que le changement climatique ait une fois de plus fait des siennes. Toutefois, la semaine prochaine, la région retrouvera ses températures estivales typiques.

En effet, la météo prévoit une remontée significative des températures, avec près de 40°C attendus en Occitanie dans certaines régions. Un contraste météorologique marqué qui promet de belles histoires à raconter.

Les habitants de l'Occitanie et les visiteurs de la région ont eu la chance d'assister à un spectacle inhabituel et pittoresque ce vendredi 4 août 2023. En dépit de son caractère exceptionnel, cet épisode nous rappelle à quel point la météo peut être imprévisible et fascinante. D'un côté, une chute de neige en plein été, et de l'autre, le retour imminent de la canicule. Une chose est sûre, la météo en Occitanie ne cesse de nous surprendre !