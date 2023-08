Tempête estivale inhabituelle avec des rafales jusqu’à 100 km/h : les départements placés en vigilance (Météo France)

Les vents forts qui soufflent depuis lundi devraient persister encore deux jours dans l'ouest de la France. On s’attend même à un pic en bordure de la Manche ce mercredi, où les rafales pourraient dépasser les 100 km/h. Cette situation très inhabituelle pour un mois d'août nous vient des îles britanniques, qui nous ont aussi envoyé le temps maussade de ces derniers jours dans le nord-ouest de la France.

En effet, Météo France annonce que la moitié ouest de la Manche sera exposée à une submersion marine tandis que les côtes bretonnes seront en proie à une forte houle. Ces prévisions concernent ce mercredi 2 août, période assez inhabituelle pour l’arrivée d’une tempête. Des vents intenses soufflent déjà sur les régions bordant la Manche, accompagnés par des pluies soutenues, mais un coup de vent touchera, aujourd'hui, les deux tiers nord du pays. Ce matin, quatre départements ont été placés en vigilance orange « vagues-submersion » par Météo France : la Manche, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Finistère.

C'est une dépression venue des îles britanniques qui est à l’origine de cette situation météorologique. François Jobard, météorologue de Météo France, précise que « les vents pourraient atteindre 80 km/h en intérieur et jusqu’à 100-110 km/h sur le littoral, ce qui n’est pas anodin pour un 2 août ».

Un autre météorologue, Stéven Tual, a prévenu sur Twitter (dorénavant X) qu’un coup de vent estival était prévu mercredi en Bretagne. Il explique que cette dépression allait être accompagnée d’une « houle d’ouest très marquée (3 à 6 mètres en Iroise) pour cette période de l’année » sur les côtes bretonnes.

Météo France : risques d’incendie dans le sud-est de la France

En pleine période touristique, ces prévisions risquent de décevoir les vacanciers, car il faut rappeler que la Bretagne et la Normandie sont très prisées par les vacanciers, notamment ceux passionnés par les diverses activités en mer. À ce propos, Stéven Tual a aussi déconseillé toute activité nautique dans la zone, en raison d'un fort risque de submersion dans l’ouest. Météo France indique sur son site que « dans un contexte de forts coefficients de marée, de fortes vagues et un risque de submersion associé menaceront la moitié ouest de la Manche et la pointe bretonne pour la marée haute de mercredi soir ».

Suite au passage de la tempête estivale, François Jobard annonce que dans le nord, les températures devraient baisser de 5 à 7 °C en dessous des normales saisonnières. Vendredi et samedi, elles auront du mal à atteindre les 20 °C. Les vents devraient également baisser plus au sud dès jeudi. La situation est plus tendue dans le sud-est, où les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse et du Gard sont en alerte orange pour les feux de forêt. Le météorologue explique qu'ils sont exposés à l'épisode de vent, ce qui peut être problématique en raison du risque d'incendie dans la région.