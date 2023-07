Mauvaise nouvelle pour les vacanciers : Météo France annonce un mois d’août pluvieux pour ces régions

La météo du mois de juillet a été très contrastée. Les vacanciers ayant opté pour le nord de la France se sont retrouvés coincés sous des nuages denses, et parfois sous des pluies battantes, tandis que dans le sud du pays, la sécheresse a déclenché plusieurs feux de forêt pendant la dernière semaine du mois. Selon les prévisions météo, le mois d'août sera nuageux et pluvieux sur la majorité du pays.

Alors que le mois de juillet touche à sa fin, les prochains jours devraient commencer sous la pluie sur une bonne partie de la France. On attend l’arrivée d’une masse océanique qui va empêcher les températures de grimper, notamment dans la partie nord du pays. Mardi, une perturbation traversera l’Hexagone d’ouest en est, des pluies s’abattront sur la moitié nord tandis que le temps se maintiendra au beau fixe sur le bassin méditerranéen.

Il faut savoir que ces prévisions ont un indice de confiance de ⅗ et on peut donc s’y fier. Par contre, au-delà de la journée de demain, il sera plus compliqué de prévoir avec précision le temps qu’il fera. Mais en règle générale, des tendances se dégagent et devraient se réaliser.

Le mois prochain devrait être perturbé et les températures élevées. S’agissant de la deuxième du mois, le temps s’annonce venteux et pluvieux. Météo France indique que la météo sera « perturbée, alternant épisodes pluvieux au nord et périodes d’accalmie ».

Météo France : les températures devraient grimper durant le prochain trimestre d'août

Sur la partie sud du pays, le temps sera plus sec. Le mistral et la tramontane devraient y persister. Météo France précise que les températures devraient être « un peu basses pour la saison, mais se rapprochant sensiblement des normales ». La même institution annonce des prévisions sur le long terme, et affirme que sur les trois prochains mois, « un scénario plus chaud que la normale est le plus probable pour la France entière, mais aussi sur toute l’Europe occidentale et la Méditerranée ».

Il faudra donc s’attendre à un trimestre plus chaud que la normale. Les chances que les températures dépassent les normales de saison en France métropolitaine sont de 60%. Météo France prévoit aussi que cette chaleur va s’accompagner d’humidité, notamment sur le bassin méditerranéen. Les conséquences du changement climatique se font ressentir de plus en plus, et les experts en météorologie annoncent, pour les années à venir, des hivers très rudes et des étés très secs.