Risques d’incendies : quelles sont les destinations touristiques européennes les moins exposées ?

Malgré les restrictions budgétaires que s'infligent les Français en raison de l'inflation, ces derniers restent très attachés à leur départ en vacances d'été. Les villes côtières européennes ont particulièrement la cote auprès des touristes français.

Or, cet été, les températures caniculaires ont provoqué l'annulation de nombreux séjours de vacances, comme en témoignent les 30 000 touristes récemment rapatriés des îles grecques. Voici un tour d'horizon des régions européennes les plus à risques en termes d'incendies.

Un été particulièrement chaud

Le réchauffement climatique est responsable des périodes caniculaires de plus en plus fréquentes et intenses. Le sud de l'Europe est particulièrement touché par ce phénomène. En début de semaine, des milliers de touristes britanniques ont dû être évacués de leur lieu de vacances sur les îles grecques de Rhodes et de Corfou. En cause, de violents incendies provoqués par des températures record. Le sud de l'Italie est, lui aussi, ravagé par des phénomènes similaires.

À ce sujet, nos confrères britanniques du MailOnline ont publié, lundi 24 juillet, une carte des incendies qui émaillent le continent européen depuis quelques jours. Un spectacle affligeant qui prouve la multiplication de ce type de phénomènes depuis le début de cet été.

Ces incendies, aussi violents qu'inattendus, peuvent parfois signifier l'annulation des vacances de certains touristes. Afin de se prémunir contre ce type d'aléas, le média britannique a utilisé les données du programme d’observation de la Terre de l’Union européenne, Copernicus.

Les régions côtières du sud de l'Europe sont les plus frappées par les incendies

Les données du programme Copernicus font ressortir des risques accrus d'incendies en Espagne et au Portugal. De nombreuses régions turques et chypriotes sont également menacées par le départ de feux provoqués par les températures caniculaires.

Des situations similaires pourraient apparaitre dans certaines parties du sud-est de la France, dans l’est de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, ainsi qu’au nord-est de l’Autriche. Autant de régions qui sont pourtant habituellement épargnées par les incendies.

Les risques ne sont cependant pas les mêmes dans chacune de ces régions. Ainsi, l’Espagne, l’Italie, la Grèce et la Turquie sont les quatre destinations présentant les plus fortes probabilités d'incendies. Dans ces pays, le risque de départ de feux est jugé « extrême » au cours des prochains jours. Les îles de Sardaigne et de Sicile, au sud de l'Italie, de même que l'Ile de Rhodes, sont particulièrement exposées.

Les incendies font courir des risques aux touristes, mais également aux populations locales. Dans la nuit du 23 juillet, ce sont ainsi 2466 personnes, touristes et habitants confondus, qui ont dû être évacuées de manière préventive de l'île de Corfou. « Au cours des prochaines semaines, nous devons être en alerte constante », a prévenu le Premier ministre grec, Kyriákos Mitsotákis, alors qu'il prononçait un discours devant le Parlement.