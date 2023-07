Faire ses courses en Italie : une solution intelligente pour faire des économies ?

Au-delà des frontières italiennes, beaucoup de produits alimentaires sont vendus à des prix relativement bas, comparé à ceux proposés par les supermarchés français. Des produits, pourtant de même catégorie et gamme. Quelle est la cause de cette grande différence de prix ? Serait-il rentable de traverser la frontière pour faire ses courses ? Décryptage.

Catering (Italie) l'emporte sur Lidl en matière de prix

Pour valider l'hypothèse des courses moins chez nos voisins italiens, nous avons comparé les prix de deux enseignes discount, l'une en Italie et l'autre en France. Il s'agit, en l'occurrence, de deux hard discounters célèbres : Lidl et Catering. Au premier abord, on remarque d'ores et déjà que les prix chez Lidl sont relativement plus élevés. À titre d'exemple, le dentifrice de la marque Parodontax est à 4,95 euros chez Lidl, tandis qu'on le trouve à 3,18 euros seulement chez Catering. De même pour la farine premier prix, vendue à 0,85 euro, contre 0,74 euro, soit une différence de 13%.

En revanche, un contre-exemple vient brouiller la piste, qui est le prix des capsules l'Or espresso, à 5,59 euros chez Lidl pour une boite de 20, tandis qu'elles sont vendues à 22 % plus cher chez Catering. Au rayon fruits et légumes, il s'avère plus difficile de comparer les prix. Pour certains produits, à l'exemple des tomates, on constate une différence minime de 3 centimes. Pour d'autres, elle est plus importante, à l'instar des pommes, vendues à 2,49 euros le kilo chez Lidl, contre 1,75 euro seulement chez Catering.

Enfin, pour clôturer notre comparatif, on remarque qu'un panier constitué de onze produits, sélectionnés au hasard, alimentaires et cosmétiques, est à 19,28 euros chez Catering. En revanche, son prix monte à 26,49 euros chez Lidl. En somme, faire ses courses en Italie permet, selon cet exemple, de réaliser plus de 26% d'économies. Sans parler des prix de l'alcool, plus bas qu'en France, ainsi que du coût des paquets de cigarettes, divisé par deux en Italie.

Est-ce une bonne idée de faire ses courses chez les transalpins ?

De toute évidence, Catering se trouve en première position des supermarchés les moins chers. Certes, les prix de bon nombre de produits alimentaires s'avèrent moins cher en Italie qu'en France. Cependant, avec les prix du carburant et du péage, serait-il toujours une aubaine de faire ses courses en Italie ?

Pour certains, faire le trajet jusqu'en Italie est l'occasion de changer d'air, s'amuser et profiter d'une escapade entre amis, en amoureux ou en famille. D'autres encore préfèrent éviter le déplacement, qu'ils considèrent comme une corvée, quitte à payer le prix fort en France.