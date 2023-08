La tempête Patricia va causer une surélévation du niveau de la mer : les côtes concernées (Météo France)

Les côtes de la Manche et de la Bretagne subissent des rafales dépassant les 90 km/h du sud-ouest à l'ouest, selon Météo France Cette tempête, nommée Patricia en raison de la rareté d’un tel phénomène en pleine saison estivale, concerne également les îles britanniques et la mer du Nord.

Cette dépression bien creusée concerne surtout les zones côtières et l'intérieur dans une moindre mesure. La perturbation qu’elle dirige provoque sur son passage des chutes de pluie et des coups de vent sur la moitié nord du pays. Selon Météo France, Patricia a traversé hier mercredi les îles britanniques d’ouest en est, avec une valeur au centre de 981 hectopascals environ. Elle s’est ensuite dirigée vers la mer du nord, occasionnant sur son passage des coups de vent inédits pour la saison sur une large moitié nord.

Dans le détail, les rafales ont atteint 90 à 100km/h, voire 110km/h localement sur les côtes de la Manche et de la Bretagne. Ces vents violents ont faibli en soirée et durant la nuit. Il est à souligner que dans le nord-est du pays, la perturbation a pris un caractère plus instable, ce qui pourrait entraîner localement des rafales intenses après des averses. Durant la journée de mercredi, la vitesse des vents a atteint les 100km/h à Sibiril, 97 km/h à St Ségal, et 89 km/h à Brest.

La tempête Patricia commence à s'éloigner

Vers l'intérieur, les vents furent presque aussi violents, avec une pointe à 104 km/h à Méaulte, 99km/h à Châteauroux et 95 km/h à Orly. Rennes et Orléans ont respectivement enregistré des rafales de 89 km/h et 86 km/h. Mais ce n’est pas tout, les météorologues indiquent que Patricia va également causer une surélévation du niveau de la mer (surcote), ainsi que de fortes vagues au niveau des côtes de la Manche, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. Par ailleurs, les parties basses et vulnérables du littoral sont concernées par des déferlements, notamment autour de la pleine mer du soir.

Patricia va également engendrer des cumuls de pluie importants, et ce, malgré le vent qui fait défiler les nuages. Ces cumuls de pluie seront enregistrés entre la Normandie, les Ardennes et les Hauts-de-France. On s’attend à ce que ces pluies atteignent entre 30 à 60 mm entre les Hauts-de-France et les Ardennes. La dépression a fini par s’éloigner de la mer du Nord et les vents ont baissé graduellement d’intensité. Toutefois, de puissantes vagues continuent de déferler sur les côtes et on s’attend à une amélioration progressive à partir d’aujourd’hui.