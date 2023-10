Météo : l’été est de nouveau de retour ce jeudi 5 octobre

18 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Le soleil va s’imposer de nouveau ce jeudi 5 octobre et les températures seront élevées dans l’après-midi et repasseront au-dessus des normales saisonnières selon Météo-France. Cependant, il fera frais durant la matinée. Cette remontée des températures vient faire suite à une chute brutale enregistrée la veille. Le thermomètre avait affiché en moyenne 10 °C de moins que les jours précédents, mais il faut croire que la chaleur n’a pas dit son dernier mot.

En effet, les températures minimales de ce matin seront très fraîches, atteignant les 2 °C sur les régions centrales, qui seront recouvertes par quelques brouillards, au même titre que le Val de Loire. Mais dans l’après-midi, il faudra s’attendre à une montée en flèche du mercure, puisqu’il fera jusqu’à 29 °C à Toulouse et les températures dans les régions du sud de la Loire seront nettement au-dessus des normales de saison.

Dans le détail, La Chaine Météo prévoit des nuages bas ce matin le long des côtes de la Manche jusqu'aux Ardennes, avec du soleil ailleurs, bien que quelques brouillards soient visibles. Dans l'après-midi, le soleil va prédominer malgré la persistance de quelques nuages sur la pointe de la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Les températures, fraîches ce matin, augmenteront durant l'après-midi.

Météo : un nouveau pic de chaleur attendu ce week-end

Des Pays de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par l’Île-de-France et le Centre-Val de Loire, le soleil brille dès l’aube avec une certaine fraîcheur, malgré quelques brouillards qui se dissipent assez rapidement. Dans l’après-midi, le soleil et la douceur domineront largement avec un ressenti printanier. En Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et en Corse, le soleil est présent dès le matin, malgré une légère fraîcheur, à l'exception de la Côte d'Azur et de l'île de beauté. L'après-midi sera ensoleillé, offrant une sensation estivale.

De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, le soleil brille généreusement ce matin, bien que la fraîcheur soit présente. La Chaine Météo indique que l'après-midi sera estival avec des températures approchant les 30 °C dans la plaine de Toulouse. La tendance à venir indique que le grand beau temps, avec des températures douces, voire chaudes, devrait prévaloir en fin de semaine et pendant le week-end, avec une prévision d'un nouveau pic de chaleur.