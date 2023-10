Météo : après des records de chaleur, chute brutale des températures

1 Partage Facebook

Les deux premiers jours de ce mois d’octobre ont été marqués par des chaleurs record qui ont dominé la majeure partie du territoire. Cependant, ce mardi 3 octobre, Météo-France annonce une importante baisse des températures par rapport à la veille, allant jusqu’à 10 °C dans certaines régions. Malgré cela, les températures prévues aujourd’hui resteront au-dessus des moyennes saisonnières.

Certains l’auraient peut-être oublié, mais nous sommes bien en automne, bien que le temps qui domine depuis plusieurs jours donne plus à penser à une saison estivale. Les deux précédents jours rentreront dans les annales de la météorologie en raison des records de température battus dans de nombreuses régions. Cependant, après ce week-end estival, le mercure va redescendre sensiblement ce mardi avec l’arrivée d’une perturbation. Cette dernière sera peu active, mais devrait être accompagnée par un rapide passage pluvieux, selon les prévisions du service météorologique.

Dans le détail, et selon l’institut météorologique, malgré cette baisse marquée, les températures resteront tout de même au-dessus des normales de saison. Le thermomètre affichera jusqu'à 30 °C à Nîmes, 29 °C à Perpignan et 28 °C à Montpellier. Ce répit devrait cependant être de courte durée, puisque la chaleur va repartir de plus belle à partir de mercredi 4 octobre. Ceci en raison de l’arrivée d’un nouvel anticyclone. Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France, craint que le week-end prochain soit aussi chaud que le précédent : « On pourrait aboutir à un week-end tout aussi impressionnant que celui qu'on vient de vivre ».

Météo-France : 44 records de températures battus ces deux derniers jours

Il faudra donc s’attendre à une fin de semaine estivale, particulièrement dans le sud de la France où les températures devraient avoisiner les 25 °C durant les après-midis et frôler les 30 °C dans le sud de la Garonne. Ces températures sont d’ordinaire enregistrées au mois de juin et non en pleine saison automnale.

Il faut rappeler que plus de quarante records mensuels ont été battus en ce début du mois d’octobre. C’est notamment le cas en Gironde, où Bordeaux et la station de Mérignac ont enregistré des températures atteignant 32,5 °C, surpassant ainsi la précédente valeur record de 1921, qui était de 32,2 °C. Les relevés ont ainsi indiqué 34,2 °C au centre-ville de Bordeaux et 34,1 °C à Belin-Béliet.

Parallèlement, huit villes de Dordogne ont également dépassé les températures maximales pour un mois d'octobre, comme Périgueux (32 °C) et Bergerac (32,7 °C). Ce phénomène s'est répété dans neuf villes de Charente (32,4 °C à La Couronne, 31,8 °C à Tusson, etc.) et dans huit autres en Charente-Maritime (32,3 °C à Montlieu-la-Garde, 31,2 °C à Royan). Dans les Pyrénées-Atlantiques, trois records ont été établis (33,4 °C à Orthez, 33,9 °C à Oloron, etc.), deux autres dans les Landes et deux dans le Lot-et-Garonne, notamment à Mont-de-Marsan (33,8 °C) et Agen (32,3 °C).