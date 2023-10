Météo-France : voici les départements qui ont battu des records de température, dimanche et ceux qui les battront ce lundi

4 Partages Facebook

Ce début octobre a des airs de mois de juillet. Après la chaleur marquée d’hier, cette journée de lundi s’annonce encore plus chaude. Météo-France prévoit des records de température aujourd’hui dans plusieurs villes, tandis qu’une couche de grisaille devrait dominer l’ouest du pays et certaines régions du sud.

Il faut croire que la chaleur n’a pas dit son dernier mot dans l’Hexagone. Alors que l’automne est là depuis une dizaine de jours, le temps qu’il fait donne davantage envie de repartir en vacances. Ce début de journée sera ensoleillé sur la majeure partie du pays, mis à part quelques brumes et brouillards localisés sur les vallées de la moitié nord. Un voile nuageux sur le nord-ouest (en Bretagne et vers le Cotentin) et des entrées maritimes dans le sud. Cependant, le soleil finira par dissiper cette grisaille matinale durant cet après-midi, sauf de l'Hérault jusqu’au Gard et au niveau du Finistère.

Aujourd’hui, les températures minimales demeureront au-dessus des normales saisonnières, oscillant entre 10 et 15 °C dans la moitié septentrionale du pays ce matin, et de 15 à 19 °C dans le sud, où les températures maximales resteront stables. Cependant, celles-ci augmenteront dans le nord. Dans les régions du Centre et du Sud-Ouest, elles atteindront les 32 à 34 °C, et localement 35 à 36 °C, notamment dans le Béarn. Seules les régions côtières de la Manche connaîtront des températures inférieures à 25 °C.

Météo-France : des records de température jamais battus en ce début du mois d'octobre

Quelques gouttes de pluies devraient tomber à proximité des côtes ouest. Mais à part ces petites perturbations, cette journée sera chaude, sèche et très lumineuse. Les températures ce matin seront supérieures aux normales de saison et tout comme la journée d’hier, des records de température sont attendus cet après-midi. Météo-France précise que nous pourrions encore gagner un à deux degrés. En revanche, mardi, une perturbation entraînera une baisse de température d'une dizaine de degrés en seulement 24 heures. Ce répit sera de courte durée.

Et pour cause, 44 records mensuels ont été battus en ce début du mois d’octobre. En Gironde, dix records ont été pulvérisés, notamment à Bordeaux et à la station de Mérignac qui ont enregistré pas moins de 32,5 °C, effaçant la valeur record de 1921 (32,2 °C). Le thermomètre a affiché 34,2 °C au centre-ville de Bordeaux et 34,1 °C à Belin-Béliet. De même, huit villes de Dordogne ont aussi dépassé les températures maximales pour un mois d'octobre, comme Périgueux (32 °C) et Bergerac (32,7 °C). Il en va de même dans neuf villes de Charente (32,4 °C à La Couronne, 31,8 °C à Tusson…), et huit de Charente-Maritime (32,3 °C à Montlieu-la-Garde, 31,2 °C à Royan). Dans les Pyrénées-Atlantiques, trois records ont été battus (33,4 °C à Orthez, 33,9 °C à Oloron…), deux autres dans les Landes et deux dans le Lot-et-Garonne, notamment à Mont-de-Marsan (33,8 °C) et Agen (32,3 °C).