Météo : voici les régions concernées par les records de chaleur en ce début du mois d’octobre

La saison estivale se poursuit en France, avec des pics de chaleur constatés ce weekend, qui risquent de se prolonger jusqu'à lundi selon Météo France . Certaines régions enregistreront des températures record, encore jamais atteintes en octobre.

Un mois d'octobre estival

D'après les dernières prévisions de Météo-France, le mois d'octobre compte suivre la tendance du mois de septembre, avec des températures toujours en hausse dans plusieurs régions du pays. En effet, la semaine dernière s'est avérée particulièrement chaude, avec un mercure en hausse. Une situation qui compte se poursuivre pendant ce weekend, jusqu'au lundi.

Cette vague de chaleur s'étendra du sud-ouest au centre est avec des maximales record jamais enregistrées en octobre. Dans certaines régions, des pointes de 35 °C sont attendues. Cette chaleur exceptionnelle concernera de nombreux départements, à l'instar de la Nouvelle Aquitaine, de la partie occidentale de l'Occitanie, avec des maximales allant de 25° C à 29 °C. Dans l'Aude, ainsi que les Pyrénées-Orientales, mais également sur l'Hérault, les thermomètres afficheront entre 31 °C et 32 °C.

En allant vers le nord, certaines régions profiteront de matinées agréablement fraiches, mais avec des températures au-dessus des moyennes dès l'après-midi, avec des valeurs entre 19 °C et 23 °C. En seront concernés les départements entre Aisne et Ardennes. Dès ce dimanche 1ᵉʳ octobre, la vague de chaleur du weekend atteindra les régions du nord, avec des températures entre 23 °C et 26 °C dans le nord de la Loire. En Bretagne, des maximales de 25 °C à 26° sont prévues. Les températures seront encore plus fortes au niveau de l'Aquitaine et le sud de la région Centre-Val-de-Loire, avec des pics entre 28 °C et 31 °C. Au Pays Basque, le thermomètre va grimper davantage, atteignant les 34 °C, tandis qu'en Côte d'Azur, il affichera entre 26 °C et 29 °C.

Des pics de chaleur attendus le lundi 2 octobre

Le mois d'octobre s'annonce anormalement chaud, avec des records de température jamais atteints auparavant. Ce sera notamment le cas de la ville de Metz, dont le précédent record de chaleur date du 4 octobre 1966, avec une température de 26,8 °C, pourrait être battu. C'est également le cas de la région de Bordeaux, avec une température de 32,2° C le 5 octobre 1922. Par ailleurs, il est important de noter que de nombreuses autres régions françaises se rapprocheront dangereusement de leurs records de température, sans les atteindre. On constate, d'autre part, que les régions montagneuses sont aussi affectées par ces températures exceptionnelles, avec des maximales allant de 16 °C à 22 °C. Selon les prévisions de Météo-France, la hausse des températures devrait se poursuivre au cours des deux prochaines semaines. Le mois d'octobre 2023 risque alors d'être le plus chaud de l'année, comme c'était le cas l'an dernier.