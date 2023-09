Météo-France : Après un mois de septembre chaud, quel temps fera-t-il le reste de l’automne ?

Partager sur : 28 Partages Facebook

L’épisode de chaleur tardive du mois de septembre ne devrait pas s’arrêter avec la fin du mois. Les prévisionnistes météo prévoient un anticyclone qui se renforcera sur la France et l’Europe au premier jour du mois d’octobre, entraînant une vague d’air chaud qui feront monter le mercure à des niveaux inhabituels pour une saison automnale.

En effet, les températures des deux premiers jours d’octobre sont sur le point de dépasser les records mensuels précédents. Prévues pour dimanche 1ᵉʳ et lundi 2 octobre, les maximales pourraient atteindre 30 °C dans le centre de la France jusqu'en Alsace. Par ailleurs, des températures avoisinant les 32 °C sont attendues dans la région sud-ouest. Par ailleurs, des records mensuels de plusieurs villes risquent fort d’être battus. Le mercure affichera ainsi des températures supérieures de 8 à 12 °C aux normes saisonnières.

Dans le détail, les prévisions du modèle européen indiquent que l'anomalie chaude observée en septembre 2023 devrait se prolonger tout au long du mois d'octobre. La première semaine de ce mois s'annonce encore estivale, surtout dans les régions du sud où l'anomalie sera particulièrement marquée. Bien que l'intensité de cette dernière puisse légèrement diminuer, elle demeurera présente jusqu'à la fin d'octobre 2023, maintenant ainsi des températures de 2 à 3 °C au-dessus des normales saisonnières pour l'ensemble du mois. Il faudra donc s’attendre à un mois d'octobre très doux.

Météo-France : un mois de novembre doux et humide

En ce qui concerne les précipitations, le scénario du modèle européen suggère qu'elles seront rares au cours de la première moitié d'octobre 2023, principalement en raison de la persistance des hautes pressions. Cependant, la situation pourrait évoluer pendant la seconde moitié du mois, avec le retour possible de quelques périodes perturbées, bien que les modèles météorologiques ne donnent pas encore de prévisions définitives à ce sujet.

Après un mois d’octobre qui s’annonce teinté de douceur, le mois de novembre promet de suivre cette tendance. Et pour cause, l’anomalie douce devrait se poursuivre en France et en Europe et l’écart à la normale serait entre 1 et 2 °C supplémentaires. Ce sont là des moyennes obtenues en combinant plusieurs modèles saisonniers, qui, s’ils venaient à se réaliser, feraient de cet automne 2023 l’un des plus doux jamais enregistré dans l’Hexagone.

Outre la douceur, le mois de novembre devrait apporter son lot d’humidité avec la domination du courant océanique perturbé sur l'Europe de l'Ouest. Ainsi, la moyenne des différents modèles saisonniers dégage une tendance plus humide que la normale, notamment dans l'ouest et le sud de la France. Il s'agirait d'une bonne nouvelle pour la saison de recharge des nappes phréatiques. Mais attention, ces prévisions sur le long terme peuvent ne pas tenir compte des différences à échelle locale et ne permettent pas d’identifier les anomalies les plus courtes.