Météo : un nouvel épisode neigeux frappe le nord du pays, cinq départements en alerte orange

Une perturbation météo venue de l’Atlantique traverse actuellement la moitié nord de la France, apportant des précipitations importantes. Le contact entre l’air chaud et l’air froid crée un risque de neige et de verglas nécessitant une vigilance accrue face à ces conditions particulièrement instables.

Ce mercredi matin, Météo France a placé les départements du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime en vigilance orange pour neige et verglas. L’épisode neigeux devrait débuter en milieu d’après-midi et se poursuivre jusqu’à la nuit. Les prévisions indiquent des cumuls pouvant atteindre 5 à 10 cm de neige, avec des pics à 15 voire 20 cm localement, notamment dans le Pas-de-Calais. Cette situation exige une prudence particulière sur les routes, où les risques de glissades et d’accidents augmentent.

Des conditions météo évolutives

Toujours selon les prévisions de Météo France, les premières précipitations neigeuses devraient se produire dans l’après-midi, lorsque la perturbation en provenance de l’atlantique rencontrera de l’air froid stagnant au nord de la Seine. Ce phénomène sera renforcé par un effet d’isothermie, rendant la tenue de la neige au sol plus probable, notamment sur les plateaux picards et les plaines des Hauts-de-France. Les chutes de neige devraient s’intensifier en soirée avant de s’affaiblir progressivement dans la nuit.

Parallèlement à cette alerte orange, plusieurs autres départements du nord du pays ont été placés en vigilance jaune pour neige, verglas ou fortes pluies. Parmi eux figurent notamment l’Aisne, les Ardennes, le Calvados, l’Eure, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, et le Val-d’Oise. Des précipitations importantes sont attendues, mais elles ne devraient pas atteindre les seuils critiques observés dans les départements en vigilance orange.

Une accalmie de la météo pour la journée de jeudi ?

La situation devrait connaître une amélioration à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Les chutes de neige commenceront à se calmer sur la Normandie et la Picardie, mais le Nord et le Pas-de-Calais pourraient encore subir quelques averses de neige. Le risque de verglas restera présent jeudi matin, notamment en raison des températures proches de 0°C, rendant les routes particulièrement glissantes.

Les autorités appellent à la vigilance face aux risques accrus de glissades et d’accidents, notamment pour les automobilistes circulant dans les zones concernées par les chutes de neige. Elles insistent sur la nécessité d’adapter la conduite aux conditions hivernales et rappellent l’importance d’équiper les véhicules de pneus neige ou chaînes pour garantir une meilleure adhérence sur les routes rendues dangereuses par le verglas et la neige compacte.