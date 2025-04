Neige en plaine : quelles régions seront concernées cette semaine ?

Après une période de températures exceptionnellement douces pour un mois de janvier, la météo annonce un retournement de situation avec l’arrivée d’un froid marqué en milieu de semaine prochaine. Selon les prévisions, des chutes de neige pourraient toucher les plaines dès mercredi 8 janvier 2025. Focus sur les zones concernées et les prévisions en détail.

Ce début d’année 2025 a été marqué par une douceur inhabituelle, favorisée par une dépression venue des Canaries, qui a réchauffé les températures et balayé l’air froid. Toutefois, cette situation ne devrait pas durer. Guillaume Séchet, météorologue et fondateur de Météo-Villes, explique à Actu.fr que cet air doux laissera rapidement place à une vague de froid accompagnée de précipitations dès mercredi. Ces nouvelles conditions pourraient entraîner des chutes de neige sur plusieurs régions françaises.

Un changement radical de conditions climatiques

Selon les prévisions actuelles, un « carré » géographique comprenant Lille, Reims, Beauvais et Rouen semble être le plus concerné par cet épisode neigeux. En Normandie, Île-de-France et ex-Picardie, la neige pourrait faire son apparition, mais les quantités restent encore incertaines. Guillaume Séchet tempère les attentes en précisant que les précipitations pourraient également prendre la forme de grésil ou de neige fondante, selon les conditions précises de température et d’humidité.

D’autres modèles météorologiques indiquent que l’Auvergne-Rhône-Alpes pourrait également être concernée, bien que les prévisions pour cette région restent à affiner. Les territoires alpins et montagneux, naturellement plus exposés, devraient voir des cumuls plus significatifs.

Au-delà des chutes de neige, ce retour du froid devrait s’installer durablement sur le territoire. Des gelées généralisées sont attendues en fin de semaine, avec des températures largement négatives dans de nombreuses régions. Guillaume Séchet souligne que cette situation est typique pour la saison hivernale : « C’est de ne pas en avoir qui serait inquiétant », rassure-t-il auprès d’Actu.fr. Cependant, ce froid pourrait compliquer les déplacements et impacter certaines activités économiques.

Précautions et impacts possibles

Avec l’arrivée de ces conditions hivernales, les autorités locales et les automobilistes sont appelés à la prudence. Les routes pourraient devenir glissantes, rendant nécessaires des équipements adaptés comme des pneus hiver. En ville, le salage des voiries et le dégagement des trottoirs seront essentiels pour assurer la sécurité des déplacements.

L’épisode attendu rappelle l’importance de suivre les mises à jour météo pour adapter ses activités et déplacements. Si la neige reste incertaine dans certaines zones, la vigilance est de mise pour gérer au mieux cette situation hivernale. Les jours à venir permettront d’affiner les prévisions et de mieux cerner l’impact de cet épisode météorologique.