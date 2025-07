Météo : Pluies diluviennes, vents violents, neige… La tempête « Floriane » continue de secouer la France

La France fait face à une série d’alertes météo en ce début d’année, avec plusieurs départements placés en vigilance jaune. Neige, verglas, crues, orages et vents violents viennent perturber le quotidien de nombreux habitants, notamment dans le nord et l’ouest du pays.

Météo France a placé dix départements en vigilance jaune pour neige et verglas ce mardi 7 janvier. Parmi eux, les Ardennes, le Nord, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime doivent faire face à des chaussées glissantes et des températures en chute libre, augmentant les risques d’accidents. Dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, des risques d’avalanches viennent s’ajouter à ces alertes, compliquant encore davantage la situation.

Par ailleurs, les crues provoquées par les précipitations abondantes des derniers jours continuent d’affecter une large partie du territoire. Ce sont pas moins de 41 départements qui ont été placés en vigilance jaune en raison des risques d’inondation, principalement dans le nord-ouest et le centre de la France. La tempête « Floriane », qui sévit depuis le week-end, a intensifié ces épisodes pluvieux, rendant certaines zones particulièrement vulnérables.

Une météo venteuse à cause de la tempête « Floriane »

En plus des crues et des risques liés à la neige, des alertes ont également été émises pour des orages et des vents violents. Trois départements sont concernés par une vigilance jaune orages, tandis que deux autres – la Manche et la Haute-Corse – sont sous alerte pour vents violents. Des rafales atteignant jusqu’à 100 km/h ont été relevées, perturbant les transports et occasionnant des dégâts matériels.

La tempête Floriane est à l’origine de ces vents violents qui balayent le territoire, provoquant notamment des perturbations ferroviaires dans le Centre-Val de Loire. Des trains ont été annulés ou retardés en raison de la chute d’arbres et de la dégradation des infrastructures. Les autorités locales appellent les habitants à la plus grande prudence face à ces phénomènes météorologiques. Sur les routes, les conducteurs doivent redoubler de vigilance en raison des risques de verglas et de chaussées inondées.

Les gestionnaires des infrastructures sont mobilisés pour assurer un déblaiement rapide des axes touchés par la neige et pour éviter les interruptions majeures des transports. Les zones côtières, notamment en Bretagne et en Normandie, sont particulièrement surveillées, avec des risques accrus de vagues submersives. Dans ces régions, les vents violents combinés à une forte marée peuvent provoquer des dégâts considérables sur les habitations et les infrastructures portuaires.

Une météo agitée qui pourrait se prolonger

Météo France prévoit que ces conditions météorologiques difficiles pourraient perdurer dans les jours à venir. Les prévisions indiquent que des averses continueront de toucher la moitié nord du pays, tandis que les températures resteront basses. Les autorités recommandent de suivre les consignes de sécurité et de rester informé des évolutions météorologiques. Cette vigilance jaune généralisée rappelle l’importance d’adopter des comportements prudents face aux caprices de la météo, particulièrement en hiver.