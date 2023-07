Tourisme : la France retrouve sa place de destination de rêve

Après une pause prolongée imposée par la pandémie de Covid-19, l'afflux de touristes vers la France commence à reprendre. Selon les récents chiffres, la France se réaffirme enfin comme une destination de prédilection après des années d'incertitudes et de restrictions sur les voyages.

Le nombre de touristes en France a explosé en juillet

Selon la Fédération nationale du tourisme, le ministère du Tourisme et l'Agence nationale et l'Agence de développement touristique, le nombre de touristes en France a connu une croissance significative en ce mois de juillet. Après des mois de mai et de juin plutôt calmes, des voyageurs venus des quatre coins du monde commencent à poser leurs bagages dans l'Hexagone.

Une bénédiction pour les travailleurs du secteur touristique et hôtelier, qui verront leurs revenus se multiplier après des années de disette. Cette année, le flux touristique se compose majoritairement des nationalités canadienne, américaine, allemande ou belge. Les asiatiques sont moins nombreux comparé aux années précédentes. « On note notamment une augmentation de 5 % de fréquentation internationale dans les campings, tiré notamment par l'Europe du Nord, la Belgique, l'Allemagne », explique Hugo Alvarez, le responsable Prospective et stratégie d'Atout France.

« On a aussi de très bons chiffres sur le Canada et les États-Unis, qui vont avoir une fréquentation à peu près similaire à l'année 2022, ce qui est excellent. Pour la clientèle asiatique, on n'est pas revenu aux beaux jours, mais en tout cas, on a enfin les signes d'une ouverture des ponts entre ces pays et la France », détaille-t-il.

Le taux d'occupation des hôtels monte à 74%

Rappelons que l'affluence des touristes étrangers profite considérablement au secteur de l'hôtellerie. En ce mois de juillet, le taux d'occupation au niveau des hôtels a atteint les 74 %. Certes, il s'agit du même taux que celui de l'année dernière. Mais la nouveauté, c'est l'augmentation du nombre d'occupants au niveau des hôtels du sud comparé à ceux du nord, en comparaison avec l'année 2022. Ainsi, une grande partie des touristes viennent en France pour profiter non pas des villes, mais du littoral.

Par ailleurs, si on compare à l'année dernière, les touristes sont moins nombreux en juillet. Selon les chiffres, plus de deux tiers des vacanciers préfèrent réserver leur séjour pour le mois d'août. Ainsi, le mois prochain et même septembre risquent d'être davantage mouvementés, notamment au niveau des zones touristiques.