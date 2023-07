Nouvelle hausse des prix du carburant à partir de ce mercredi 26 juillet 2023

Dès ce mercredi 26 juillet 2023, les prix du carburant vont augmenter une nouvelle fois, atteignant le plus haut tarif enregistré depuis novembre 2022. Cette hausse concernera les deux carburants les plus sollicités dans l'Hexagone, soit l'essence SP95 et le diesel.

Les carburants affichent les prix les plus élevés depuis novembre 2022

D'après le gouvernement, les prix du carburant ont connu une hausse au cours de la semaine dernière et vont de nouveau grimper ce mercredi 26 juillet. Selon les statistiques, ces prix vont atteindre leur niveau le plus élevés au cours de ces sept dernier mois, soit depuis le 21 novembre. Par ailleurs, on constate que le cours du Brent est actuellement de 79,2 dollars, après une baisse de 0,4 dollar sur le prix unitaire du baril.

En ce qui concerne l'augmentation du prix des carburants, on constate une hausse de 0,53 centime du gazole, dont le prix sera désormais de 1,855 euros le litre. À titre d'information, la moyenne annuelle du prix de ce carburant était de 1,8484 euro en 2022, tandis qu'elle ne dépassait pas les 1,4301 euro en 2021. Par ailleurs, l'essence sans plomb 95 a, lui aussi, connu une hausse de prix estimée à 1,16 centime. Son prix sera dorénavant de 1,848 euros le litre.

Par conséquent, on constate que l'écart entre le gazole et le SP95 n'est plus aussi important qu'autrefois. En effet, les tarifs de ces deux carburants sont pour le moment au même niveau.

En outre, du côté du SP95-E10, qui est, à titre d'information, de l'essence sans plomb contenant 10 % d'éthanol, on note une hausse de 1,55 centime. Son tarif a donc atteint 1,8268 euro. Enfin, du côté du sans plomb 98 (SP98) celui-ci a atteint un prix de 1,9021 euro le litre, après une augmentation de 0,75 centime.

Tendance haussière des prix du pétrole

Cette augmentation des tarifs des carburants serait principalement due à la hausse du prix du pétrole. En effet, le Brent livré en septembre vient de connaître une hausse de 0,81 %, pour atteindre un prix de 81,73 euros. Il en va de même pour le baril du West Texas Intermediat (WTI) qui enregistre une hausse de 0,86 % pour le même mois de livraison, pour atteindre 77,84 euros. Un montant qui représente le plus haut niveau atteint au cours de ces trois derniers mois.

Et il faut dire que cette hausse des prix de l'or noir n'est pas sans conséquence sur les prix des carburants en France. Néanmoins, ils ne devraient pas dépasser le tarif réglementé imposé par le gouvernement, fixé à 1,99 euro.