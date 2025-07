Immobilier : une reprise progressive du marché en 2025, selon la FNAIM

Après une année 2024 marquée par une baisse des transactions et des prix, le marché immobilier français montre des signes de stabilisation. La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) prévoit une reprise progressive, soutenue par une correction des prix et des taux d’intérêt plus accessibles. Décryptage des tendances.

Selon Loïc Cantin, président de la FNAIM, invitée sur le plateau de France info ce mardi 7 janvier, l’année 2024 s’est déroulée en deux temps. Un premier semestre difficile a vu les transactions chuter à 790 000 contre 869 000 en 2023. Cependant, le deuxième semestre a amorcé une stabilisation, avec une « chute des volumes enrayée ». Les ventes de biens anciens pour l’ensemble de l’année s’établissent entre 770 000 et 780 000, un chiffre prometteur après une période de forte décélération.

La baisse des prix, bien que toujours présente, s’est ralentie en fin d’année. À la fin juin 2024, la baisse moyenne des prix atteignait 3,8 % sur un an. En décembre, elle n’était plus que de 1,8 %. Loïc Cantin note que ces variations sont très hétérogènes : des villes comme Lyon et Nantes ont connu des baisses significatives, autour de 5 %, tandis que les zones rurales ont parfois vu une légère hausse des prix.

Cette correction modérée des prix pourrait permettre au marché de retrouver une certaine stabilité, avec l’espoir d’une « indexation normale » à moyen terme, selon la FNAIM.

L’amélioration des conditions d’emprunt a joué un rôle crucial dans cette reprise. Grâce aux quatre baisses consécutives des taux directeurs de la Banque centrale européenne, les taux d’intérêt immobiliers ont reculé de 0,8 % en moyenne. Cette évolution a amélioré la capacité d’emprunt des ménages, leur offrant un nouveau souffle pour accéder à la propriété.

Des perspectives optimistes pour le secteur de l’immobilier en 2025

Malgré les défis, la FNAIM entrevoit une phase de correction prometteuse.« On est toujours en phase de correction, mais une phase de correction extrêmement prometteuse pour les périodes à venir. », a conclu Loïc Cantin au micro de France Info.

La combinaison de prix plus accessibles et de taux d’intérêt plus bas pourrait attirer de nouveaux acheteurs et relancer les transactions. Cependant, cette reprise reste fragile et dépendra de l’évolution des conditions économiques globales et de la confiance des ménages.

Le marché immobilier, encore en phase d’ajustement, montre des signes positifs pour 2025. Si la stabilisation actuelle se poursuit, elle pourrait marquer le début d’un cycle de reprise plus durable. Les professionnels du secteur, tout en restant prudents, espèrent une consolidation de ces tendances favorables pour répondre aux attentes des acheteurs et des investisseurs.