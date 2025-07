Inflation : à 1,3 %, le taux se stabilise en décembre en France

En décembre 2024, l’inflation en France s’est maintenue à 1,3 % sur un an, selon le rapport de l’Insee publié ce mardi 7 janvier. Ce maintien résulte d’un équilibre entre la hausse des prix de l’énergie et des services, et le repli des produits manufacturés. Cette tendance pourrait se poursuivre début 2025, marquée par des perspectives économiques incertaines.

Les prix à la consommation ont augmenté de 1,3 % sur un an en décembre, un niveau stable par rapport à novembre. Cette stabilisation s’explique par des évolutions contrastées : les prix de l’énergie ont rebondi de 1,2 %, portés par les produits pétroliers, tandis que les produits manufacturés ont reculé de 0,4 %. Les prix de l’alimentation sont restés stables, n’affichant aucune variation sur un an.

Les services, représentant plus de la moitié des dépenses des ménages, ont enregistré une hausse notable de 2,3 %, notamment dans le secteur des transports. Le tabac, quant à lui, continue son augmentation marquée, avec un bond de 8,7 %.

Sur un mois, les prix à la consommation ont progressé de 0,2 % en décembre, après une baisse de 0,1 % en novembre. Ce regain est principalement attribué à l’augmentation des prix des transports et des produits pétroliers, éléments essentiels pour les ménages.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui facilite les comparaisons européennes, a également augmenté, atteignant 1,8 % en décembre, contre 1,7 % en novembre.

L’inflation recul alors que les perspectives économiques sont moroses

Malgré cette stabilisation, l’Insee anticipe un début d’année 2025 difficile pour l’économie française, décrite comme « morose ». Comme l’expliquent nos confrères de Capital, l’institut prévoit un ralentissement de l’inflation, qui pourrait refluer jusqu’à 1 % d’ici juin 2025. Ce contexte coïncide avec des efforts budgétaires significatifs du gouvernement, estimés à 50 milliards d’euros, pour tenter de redresser la trajectoire économique.

La stabilisation de l’inflation apporte un léger répit aux ménages, mais elle masque des disparités entre secteurs. La hausse des prix de l’énergie et des services pourrait continuer de peser sur le pouvoir d’achat. Les produits manufacturés et alimentaires, en revanche, devraient offrir des marges de soulagement.

L’évolution de la conjoncture économique en 2025 sera un facteur déterminant pour l’inflation. La gestion des prix de l’énergie et les ajustements budgétaires joueront un rôle clé dans les mois à venir, influençant directement le quotidien des Français.

Avec des prévisions prudentes et un contexte économique complexe, 2025 s’annonce comme une année charnière. Les prochaines données de l’Insee permettront d’affiner les analyses et de mieux comprendre les trajectoires inflationnistes. Les ménages devront rester attentifs à l’évolution des prix, particulièrement dans les secteurs sensibles comme l’énergie et les services.