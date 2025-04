Économie française en 2025 : croissance en berne, chômage en hausse, mais l’inflation recule

Alors que la France débute 2025 sans budget adopté, l’économie nationale fait face à des défis majeurs. Entre une croissance atone, une remontée du chômage et des finances publiques sous pression, le climat économique est morose. Seul point positif : le ralentissement de l’inflation, qui pourrait soulager les ménages.

La croissance française devrait être limitée en 2025, avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de seulement 0,9 % sur l’année, selon la Banque de France. Ce chiffre marque un net recul par rapport aux prévisions initiales et s’explique par des facteurs multiples, notamment une faible reprise des investissements et une baisse des exportations, aggravée par l’instabilité politique et des tensions commerciales internationales. L’Insee souligne également que la consommation des ménages sera le principal moteur, mais insuffisant pour compenser le ralentissement global.

Un chômage en hausse

Après plusieurs années de baisse, le taux de chômage est attendu en hausse, atteignant 7,6 % selon l’Insee, voire 7,8 % d’après la Banque de France. Ce rebond est attribué à la faible croissance économique, au rétablissement progressif de la productivité post-Covid et à des politiques budgétaires moins favorables à l’emploi. La réduction des aides à l’apprentissage et des exonérations sociales pourrait accentuer cette tendance, menaçant particulièrement les secteurs privé et public.

Le déficit public, qui a culminé à 6,1 % du PIB en 2024, reste un enjeu majeur. L’absence de budget pour 2025 complique la mise en place de réformes nécessaires pour réduire le déficit à moins de 5,5 %, le seuil envisagé par la Banque de France. Les incertitudes politiques rendent difficile l’adoption de mesures drastiques, tandis que l’Union européenne maintient une pression accrue pour un retour à la discipline budgétaire.

Une inflation en recul : une lueur d’espoir pour l’économie du pays

L’inflation devrait reculer à 1,6 % en 2025, contre 2 % en 2024, selon la Banque de France. Ce ralentissement est en grande partie dû à une baisse des prix de l’énergie, offrant un répit bienvenu aux ménages. Cette diminution pourrait également alléger la pression sur le pouvoir d’achat et encourager une légère reprise de la consommation, un des rares points positifs de l’année.

Malgré quelques signaux encourageants, comme le ralentissement de l’inflation, l’économie française reste confrontée à des défis majeurs en cette année 2025. Une croissance faible, une montée du chômage et des finances publiques fortement fragilisées nécessiteront des mesures fortes et un consensus politique pour espérer un redressement durable de l’économie du pays.