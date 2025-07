Impôt sur le revenu : les conséquences de l’absence de budget 2025 sur les contribuables

La censure du budget pour 2025 plonge la France dans une période d’incertitude fiscale. L’absence d’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt pourrait impacter les foyers au printemps. Si le gouvernement se veut rassurant, la situation reste floue en l’absence d’un cadre budgétaire clair.

Au 1ᵉʳ janvier 2025, la France fonctionnera sous une « loi spéciale », autorisant le gouvernement à percevoir les impôts et à gérer les dépenses sur la base des dispositions budgétaires de 2024. Cette mesure transitoire permet d’assurer la continuité des services publics, mais elle n’inclut pas l’ajustement annuel du barème de l’impôt sur le revenu à l’inflation. Cette omission risque d’assujettir 380 000 nouveaux ménages à l’impôt sur le revenu et d’augmenter la charge fiscale pour des millions de contribuables.

L’impact sur le montant de l’impôt sur le revenu

Pour les Français, cette absence d’ajustement n’aura pas d’effet immédiat sur leurs prélèvements à la source. Toutefois, elle pourrait se traduire par une augmentation lors des déclarations de revenus au printemps, si aucun budget n’est adopté d’ici-là. Le ministère des Comptes publics se veut toutefois rassurant, affirmant qu’un budget comportant une indexation du barème sera présenté.

Le Premier ministre François Bayrou a exprimé l’espoir de faire adopter un budget « à la mi-février ». Ce projet inclut une revalorisation de 2 % des tranches du barème de l’impôt pour protéger le pouvoir d’achat des ménages. Si cette mesure venait à être validée, elle éviterait une augmentation automatique de l’impôt liée à l’inflation, mais des incertitudes demeurent sur le calendrier.

Les conséquences pour les impôts des ménages Français

En l’absence de budget, l’absence d’indexation du barème pourrait alourdir la charge fiscale pour de nombreux contribuables, dans un contexte d’inflation persistante. Les ménages modestes pourraient être les plus impactés, tandis que l’État pourrait enregistrer une hausse des recettes fiscales à court terme. Une telle situation soulève des interrogations sur l’équité fiscale et la gestion budgétaire.

La mise en place rapide d’un budget apparaît essentielle pour éviter des effets négatifs sur les contribuables. Le gouvernement, en s’engageant à protéger le pouvoir d’achat, devra agir rapidement pour dissiper les incertitudes et préserver la stabilité fiscale. Une telle mesure permettrait également de rassurer les ménages face à l’inflation persistante et d’éviter une hausse fiscale qui pourrait fragiliser les plus modestes. Par ailleurs, elle garantirait aux acteurs économiques une visibilité nécessaire pour planifier leurs activités et investissements.

En conclusion, l’absence de budget pour 2025 met en lumière les tensions autour de la fiscalité et des ajustements économiques. Si l’impact immédiat est limité, l’adoption rapide d’un nouveau cadre budgétaire sera cruciale pour éviter une pression accrue sur les ménages.