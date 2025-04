Impôts : des hausses sont envisagées dans le budget 2025, annonce le ministre de l’Économie

Le débat sur les impôts revient au cœur des discussions budgétaires pour 2025. Dans un contexte économique complexe, le gouvernement cherche à équilibrer réduction du déficit et préservation de la croissance. Le ministre de l’économie appelle au dialogue et à la recherche de compromis pour construire un budget cohérent. Les enjeux fiscaux et sociaux s’entrelacent dans une démarche qui s’annonce déterminante.