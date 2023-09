Hausse des prix des carburants : impuissant, le gouvernement s’en remet à la volonté des distributeurs

Partager sur : 95 Partages Facebook

Les prix du pétrole ont atteint des sommets sur les marchés internationaux. Cette hausse a impacté les prix des carburants en France. À titre indicatif, l'essence a dépassé les 2 euros le litre.

En ce mois de septembre, les prix des carburants pèsent sur le portefeuille des Français. Des voix s'élèvent pour que le gouvernement réagisse. Certains appellent à mettre en place une ristourne pour faire face à l'explosion des prix. De son côté, le gouvernement rejette catégoriquement cette proposition sous prétexte qu'elle coûtera cher au trésor.

Cependant, le gouvernement, qui n'a décidé d'aucune mesure d'aide, s'en remet aux distributeurs pour limiter les hausses des prix. C'est ainsi que le gouvernement veut se débarrasser de la pression qui pèse sur lui. Dans cette optique, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré sur France Inter ce 11 septembre : « Je réunirai mardi prochain (12 septembre) les distributeurs de carburant. Je leur demande un effort de solidarité ».

Les carburants vont connaître de nouvelles hausses

Le gouvernement compte donc sur la solidarité des distributeurs et n'envisage aucun effort pour aider les consommateurs à faire face à la flambée des prix des carburants. Il veut inciter les distributeurs à étendre leurs opérations de vente à prix coûtant. Ainsi, ils vont s'aligner surTotalEnergies qui a déjà mis la barre haute, avec un prix plafonné à 1,99 euro le litre pour 2023.

Il faut dire que dans le contexte actuel, tout porte à dire que les prix du pétrole et, par ricochet, ceux des carburants vont continuer à flamber. En effet, les dernières décisions de l'organisation des pays producteurs de pétrole et alliés, l'OPEP+, ont décidé de réduire leur production pour maintenir les prix à des niveaux très hauts dans l'immédiat et les faire flamber dans les prochains jours. Ainsi, les experts prévoient un baril de pétrole à 100 dollars dans les semaines à venir. Ce qui ne fera que compliquer la situation en France concernant les prix des carburants.

Reste cependant à savoir si le gouvernement français va continuer à compter sur les distributeurs ou si la pression sociale le fera réagir pour mettre en place des dispositifs d'aide aux consommateurs, comme les ristournes déjà expérimentées ou le chèque carburant qui a été supprimé. En tout cas, dans ce contexte économique, les Français vont pâtir des hausses successives des prix des carburants, conjuguées avec une inflation qui continue d'user leurs portefeuilles.