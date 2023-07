Voici comment gagner 3000 euros par mois grâce à l’immobilier

Les Sociétés civiles de placement immobilier représentent un investissement très avantageux qui peut rapporter des revenus confortables sans rien faire. Pour en bénéficier, il faut disposer d’un gros capital et s’armer de patience.

Gagner 3000 euros par mois sans lever le petit doigt ? C’est possible grâce aux SCPI, dont le taux de distribution moyen a grimpé en 2022 à 4,53%. Les chiffres publiés au sujet de ce placement présagent un rendement stable en 2023. Les SCPI peuvent donc générer une jolie rente, mais si l’on souhaite, par exemple, toucher 3000 euros par mois, il faudra alors acquérir 800 000 euros de parts SCPI, auxquelles va s’ajouter une commission de 10%.

Cependant, il faut savoir que la fiscalité de cet investissement peut être lourde. Les revenus locatifs des SCPI sont, en effet, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Les contribuables taxés à 30% le seront aussi au même taux sur les revenus des SCPI. À cela s'ajoute des prélèvements sociaux de 17,2%. Toutefois, il existe des stratégies pour optimiser son investissement malgré cette fiscalité contraignante.

Il est possible d'envisager d'investir régulièrement via des versements programmés, notamment pour les jeunes. L'option de l'endettement peut également être envisagée, même si son attrait a diminué en raison de la hausse des taux d'intérêt au cours de la dernière année. En effet, les taux nominaux des prêts proposés par les banques pour ce type d'investissement (environ 4,5 %) sont à peu près équivalents aux rendements des SCPI.

Quels sont les avantages des Sociétés civiles de placement immobilier ?

Les SCPI présentent plusieurs avantages, tels que l'accessibilité, étant donné la possibilité d'investir même avec un montant modeste. De plus, elles permettent une diversification en investissant dans différents types d'actifs immobiliers et marchés géographiques, réduisant ainsi les risques liés à un secteur ou une zone spécifique. Les investisseurs peuvent par ailleurs bénéficier d'une rente régulière grâce aux revenus générés par les loyers, qu'ils peuvent réinvestir ou percevoir sous forme de rente. La gestion du patrimoine immobilier est déléguée à une société spécialisée, permettant ainsi aux investisseurs de profiter d'une expertise professionnelle et de se décharger des contraintes liées à la gestion immobilière.

Avant d'investir dans des SCPI, il est primordial de définir clairement ses objectifs, tels que la recherche d'une rente, la diversification ou un complément de retraite, et de choisir les SCPI en accord avec ces buts. Il est également indispensable de comparer les performances des différentes SCPI disponibles sur le marché en examinant les taux de distribution, les capitalisations boursières et d'autres indicateurs financiers. Pour limiter les risques, il est recommandé d'investir dans plusieurs SCPI ayant des stratégies et des zones géographiques variées. Pour faire les choix les plus adaptés à son profil et ses objectifs, il est judicieux de faire appel à un conseiller spécialisé dans l'investissement immobilier.