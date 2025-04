Fioul domestique : les prix explosent ce mardi 14 janvier

Le fioul domestique devient de plus en plus coûteux pour les ménages français. Les plateformes de comparaison de prix affichent des augmentations significatives, notamment en raison de la période hivernale et du contexte économique mondial. Cette tendance devrait se poursuivre dans les jours à venir, selon les experts du secteur.

Ce mardi 14 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,179 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,198 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont forte hausse, l’augmentation est de 20 euros par 1 000 litres par rapport à la journée de lundi.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,189 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour augmente de près de 24 euros par commande 1 000 litres par rapport aux prix constatés depuis quelques jours. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 159 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée, en revanche, le prix du jour est inchangé par rapport à celui affiché depuis la fin de semaine dernière.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mardi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce lundi, avec 1 153 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Lorraine que le prix est le plus haut de France, avec 1 223 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Lorraine est de 70 euros par achat de 1 000 litres.

La hausse des prix du fioul domestique observée ces dernières semaines est directement liée à deux facteurs principaux : une forte demande hivernale et la hausse des prix du pétrole brut sur les marchés internationaux. Avec l’arrivée des vagues de froid, la consommation de fioul pour le chauffage augmente sensiblement, notamment dans les régions les plus froides de France, entraînant une tension sur les stocks disponibles. Cette hausse de la demande, combinée à une offre limitée, pousse mécaniquement les prix à la hausse, impactant les ménages qui utilisent cette source d’énergie pour se chauffer.

Parallèlement, les cours du pétrole brut affichent une remontée notable, influençant directement le prix du fioul domestique. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a atteint 80,42 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur américain, s’élève à 76,82 dollars le baril. Cette flambée des cours pétroliers s’explique par une reprise économique mondiale qui stimule la demande énergétique, mais aussi par des réductions de production décidées par les pays exportateurs. Ainsi, la hausse conjointe des prix du brut et de la demande de fioul domestique se répercute directement sur les factures des consommateurs.