Fioul domestique : voici les prix de ce lundi 13 janvier

Les prix du fioul domestique en France semblent afficher une certaine stabilité ces derniers jours, selon les principales plateformes de comparaison. Pourtant, cette accalmie pourrait rapidement s’effacer face à la hausse des cours pétroliers mondiaux, une dynamique qui pourrait peser lourdement sur le budget des ménages.

Ce lundi 13 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,159 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,178 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont en hausse d’environ un euro par 1 000 litres par rapport à ceux enregistrés en fin de semaine dernière.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,155 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne, en revanche, le tarif du jour est exactement au même niveau que celui enregistré la veille. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 159 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée aussi, le prix du jour est inchangé par rapport à celui affiché durant la journée de dimanche.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce lundi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Lorraine qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce lundi, avec 1 120 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est dans le Limousin que le prix est le plus haut de France, avec 1 191 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Lorraine et le Limousin est de 71 euros par achat de 1000 litres.

La stabilité actuelle des prix du fioul domestique en France pourrait bien ne pas durer, au vu des tendances observées sur les marchés pétroliers internationaux. Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a atteint 80,94 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur américain, s’élève à 76,77 dollars le baril. Cette hausse progressive du cours des hydrocarbures s’explique par plusieurs facteurs, notamment une demande en augmentation sur les marchés asiatiques et des restrictions de production maintenues par l’OPEP+.

Comme à l’accoutumée, toute augmentation des prix du pétrole brut entraîne mécaniquement une hausse des coûts de raffinage et de distribution, qui finissent par impacter le consommateur final. La récente reprise économique mondiale et l’anticipation d’une demande croissante en énergie pour les mois à venir accentuent cette pression sur les cours. Si les prix du fioul domestique restent, pour l’instant, stables grâce à des stocks disponibles et une consommation modérée en hiver, cette situation pourrait évoluer rapidement.