Fioul domestique : les prix grimpent encore ce dimanche 12 janvier, jusqu’où ira cette hausse ?

La hausse des prix du fioul domestique continue de susciter des préoccupations, particulièrement en période hivernale où les besoins de chauffage augmentent. Entre variations régionales et tensions sur les marchés internationaux, les consommateurs font face à une augmentation progressive des tarifs.

Ce dimanche 12 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,158 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,177 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont en hausse d’environ deux euros par 1 000 litres par rapport à ceux enregistrés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,155 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en progression d’un euro par 1 000 litres par rapport au prix enregistré au cours de la journée du samedi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 159 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée, le prix du jour est en hausse de six euros par rapport aux pris des derniers jours.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce dimanche ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Lorraine qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce dimanche, avec 1 120 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est dans le Limousin et la Champagne-Ardenne que le prix est le plus haut de France, avec 1 188 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Lorraine, le Limousin et la Champagne-Ardenne est de 68 euros par achat de 1000 litres.

La hausse des prix du fioul domestique s’explique principalement par une augmentation de la demande, combinée à une flambée des prix du pétrole brut sur les marchés internationaux. Avec l’arrivée de l’hiver et des températures plus basses, les ménages augmentent leur consommation de fioul pour le chauffage, ce qui exerce une pression à la hausse sur les prix. Cette demande accrue s’ajoute à une tension globale sur les approvisionnements en pétrole, alimentée par des facteurs géopolitiques et des réductions de production dans plusieurs pays exportateurs.

Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, a atteint 79,76 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur américain, s’élève à 76,57 dollars le baril. Ces niveaux élevés reflètent une dynamique de marché marquée par une reprise économique post-pandémie et des perturbations dans l’offre, entraînant une répercussion directe sur les produits raffinés comme le fioul domestique. Cette situation affecte particulièrement les foyers dépendants de cette énergie pour le chauffage, accentuant les préoccupations liées au pouvoir d’achat.