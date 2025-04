Fioul domestique : les prix continuent de flamber ce samedi 11 janvier

Alors que l’hiver bat son plein et que le froid fait son retour, le prix du fioul domestique, essentiel pour le chauffage de nombreux foyers, repart à la hausse. Les consommateurs constatent des différences notables selon les régions et les plateformes de vente, reflétant une dynamique complexe sur un marché influencé par de nombreux facteurs.

Ce samedi 11 janvier, le fioul ordinaire est affiché à 1,156 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,175 euro le litre. Pour le fioul domestique ordinaire comme pour le supérieur, les prix en affichés par cette plateforme sont en progression de cinq euros par 1 000 litres par rapport à ceux enregistrés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,154 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en hausse d’un euro par 1 000 litres par rapport au prix enregistré au cours de la journée du vendredi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 153 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée, le prix du jour a progressé de deux euros par rapport aux tarifs de la veille.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce samedi ?

Selon la plateforme spécialisée Fioulreduc, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Basse-Normandie qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce samedi, avec 1 140 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Auvergne que le prix est le plus haut de France, avec 1 176 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Basse-Normandie et l’Auvergne s’élève à 36 euros pour une commande de 1000 litres.

La nouvelle hausse des prix du fioul domestique représente une épreuve supplémentaire pour les ménages, déjà confrontés à une inflation généralisée. Cette augmentation se traduit par une pression accrue sur le budget des consommateurs, notamment en période hivernale où le chauffage constitue une dépense essentielle. Cette situation risque d’aggraver les inégalités, touchant plus durement les foyers aux revenus modestes qui dépendent fortement du fioul pour se chauffer.

Une hausse des prix du fioul domestique provoquée par la flambée des niveaux de l’or noir

Cette flambée des prix est directement liée à la hausse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Selon les données de Prixdubaril, les deux principaux indices pétroliers affichent une nette progression. Le Brent de la mer du Nord, utilisé comme référence mondiale, atteint 79,76 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indicateur américain, s’élève à 76,57 dollars le baril. Cette tension sur les prix s’explique par un resserrement de l’offre et une demande qui reste soutenue, alimentant une dynamique de hausse qui se répercute directement sur le coût du fioul domestique.