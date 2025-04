Adieu la carte verte : les documents que les automobilistes devront présenter lors d’un contrôle en 2025

La suppression de la carte verte et de la vignette sur les pare-brise marque une simplification pour les automobilistes. Mais elle s’accompagne de nouvelles modalités de contrôle en 2025. Voici ce qu’il faut savoir sur les documents requis et les précautions à prendre.

Depuis avril 2024, les automobilistes français ne sont plus tenus d’afficher la vignette verte sur le pare-brise de leur véhicule. Cette suppression fait partie d’une initiative visant à moderniser les démarches administratives et à réduire les coûts environnementaux liés à l’impression et à l’envoi de ces documents. Désormais, les forces de l’ordre vérifient directement la validité de l’assurance via le Fichier des véhicules assurés (FVA), alimenté en temps réel par les compagnies d’assurances.

Le FVA et le Mémo : deux paramètres à prendre en compte

Le FVA permet aux forces de l’ordre de confirmer en quelques instants si un véhicule est bien couvert par une assurance. Ce fichier, mis à jour directement par les assureurs, facilite les contrôles et limite les fraudes. Cependant, il existe un délai de mise à jour qui peut atteindre 72 heures, notamment lorsque la souscription ou la modification d’un contrat intervient juste avant un week-end.

Durant le délai de 72 heures nécessaire à la mise à jour du FVA, les automobilistes doivent être en mesure de présenter un document appelé mémo. Ce mémo, fourni par l’assureur au moment de la souscription ou de la modification d’un contrat, atteste que le véhicule est bien couvert. Il peut être conservé sous format papier dans la boîte à gants ou sous forme numérique sur un smartphone. En cas d’absence de ce document lors d’un contrôle, le conducteur risque une amende.

Les sanctions encourues par les automobilistes

Les automobilistes doivent veiller à récupérer rapidement leur mémo après une souscription ou une modification de contrat. Ce document est crucial pour éviter tout malentendu lors d’un contrôle. Les assureurs proposent généralement des moyens simples de le télécharger en ligne ou de l’imprimer. Conserver ce mémo à portée de main, même en format numérique, peut éviter des complications inutiles.

Si la fin de la carte verte allège les démarches administratives, elle demande une attention particulière en cas de souscription récente d’assurance. La fiabilité du FVA en tant qu’outil centralisé est un progrès notable, mais les conducteurs doivent rester vigilants en période de transition. En cas de doute, conserver son mémo à portée de main reste la meilleure solution pour éviter des sanctions injustifiées.