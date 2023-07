Epargne : Livret A ou LDDS, quel est le meilleur choix en août 2023 (et pourquoi) ?

Deux produits d’épargne se démarquent des autres en France et sont plébiscités par les épargnants. Il s’agit du populaire Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS). Leurs caractéristiques, bien que similaires, en font des options de choix pour les Français, mais il est quand même nécessaire de connaître les nuances entre les deux produits, afin de faire le choix qui correspond le mieux aux besoins de l’épargnant.

Le Livret A ainsi et le Livret de développement durable et solidaire appartiennent à la catégorie de l'épargne réglementée. Ces deux livrets ont plusieurs caractéristiques en commun, notamment en termes de liquidité et de garantie et de taux. Tous deux proposent une rémunération identique, fixée à 3% net d'impôt du 1ᵉʳ février 2023 au 31 janvier 2025. En outre, les intérêts qu'ils génèrent sont entièrement exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les ménages.

Il faut savoir que l'ouverture de ces comptes d'épargne est très facile. Pour le Livret A, un montant minimum de seulement 10 euros est requis, tandis que pour le livret de développement durable et solidaire, bien que la loi n'établisse pas de montant minimum, la plupart des banques fixent le seuil à 15 euros. Les deux comptes peuvent être détenus simultanément, permettant ainsi aux épargnants de placer jusqu'à 34 950 euros (hors intérêts).

Quelles différences entre le livret A et le LDDS

Outre les similitudes, ces deux livrets ont quelques caractéristiques qui les distinguent. Alors que le A est accessible à tous, tant aux majeurs qu'aux mineurs, le livret de développement durable et solidaire est réservé uniquement aux personnes majeures ayant leur domicile fiscal en France. Aussi, les plafonds de dépôts diffèrent : 22 950 euros pour le A, tandis que le LDDS permet des dépôts jusqu'à 12 000 euros.

Une autre distinction essentielle réside dans l'aspect solidaire du livret de développement durable et solidaire. Depuis octobre 2020, les titulaires d'un LDDS ont la possibilité d'orienter une partie de leur épargne vers des acteurs de l'économie sociale et solidaire sous forme de don, une option que l'autre livret ne propose pas.

Deux produits d'épargne avantageux

Les fonds collectés par ces comptes d'épargne sont destinés à des utilisations spécifiques. Une part importante des sommes placées dans le Livret A et le livret de développement durable et solidaire est allouée à des prêts, principalement aux organismes HLM, via le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Néanmoins, le livret de développement durable et solidaire se démarque par son orientation vers l'économie sociale et solidaire.

Malgré un taux de rémunération de seulement 0,5%, les produits bancaires ont enregistré une collecte nette de 35,2 milliards d'euros en 2020. Ces chiffres témoignent de la confiance des épargnants dans ces produits. Les opérations réalisées sur ces livrets sont exemptes de frais, et les intérêts sont exonérés d'impôt, ce qui les rend d'autant plus attrayants.