Saturation du Livret A : près de 5 millions de bénéficiaires ont atteint le plafond réglementaire

Le Livret A, connu pour être le produit d'épargne préféré des Français, vient de connaître une forte saturation. En effet, plus de 5 millions de bénéficiaires l'ont alimenté jusqu'au plafond. Voici l'étendue de l'impact de cette situation sur les épargnants.

L'engouement des Français pour les livrets A

C'est un fait, le Livret A est la solution d'épargne la plus sollicitée dans l'Hexagone. C'est d'ailleurs ce qu'affirment les chiffres suivants. D'après le récent observatoire de l'épargne réglementée de la Banque de France, plus de 3,1 millions de livrets A ont été créés au cours de l'année 2022. Parmi les bénéficiaires, 34 % sont des étudiants et des mineurs.

Par ailleurs, le nombre de souscripteurs de produit d'épargne demeure stable et représente plus de 56 millions, soit près de 80 % des citoyens français. Et pour cause, plus de 2,8 millions de livrets ont été clôturés l'an dernier. Un autre chiffre est à noter, plus de 800 000 Livrets A sont la propriété de personnes morales. En effet, la majorité appartiennent à des associations ou des syndicats de copropriété.

En ce qui concerne l'encours moyen de ce fameux livret, celui-ci était estimé à 6,351 euros en 2022. Comparé aux années précédentes, celui-ci a connu une hausse assez importante. En effet, il était de 5,821 euros en 2021, tandis qu'en 2020, il s'élevait à 5,546 euros. Une augmentation, dont la hausse du taux de rémunération est, en partie, responsable. Pour rappel, ce dernier est de 3 % depuis février 2023.

Le dépassement du plafonnement concerne plus de 5,3 millions de livrets A

Selon les chiffres, environ 5,3 millions de détenteurs de livret A (personnes physiques) en France ont dépassé le plafond réglementaire en 2022. Pour rappel, celui-ci est fixé à 22 950 euros. Ce chiffre compte un million de plus, comparé à l'année 2021. Par ailleurs, il faut savoir que celui-ci ne comporte pas le nombre de livrets A strictement maintenu au seuil maximal de 22 950 euros.

Par ailleurs, le seul cas où le dépassement du plafond est permis est la capitalisation des intérêts. Néanmoins, ce qu'ignorent les épargnants, c'est que ces mêmes intérêts vont, à leur tour, en créer d'autres. D'autre part, on constate que près de 34 % des livrets A sont très peu remplis et affichent un encours de 150 euros.

En ce qui concerne l'ancienneté des livrets, plus de 59 % ont été crées il y a plus de 10 ans et représentent 64 % de l'encours, tandis que 11 % ont plus de 40 ans d'existence. Par ailleurs, la tendance croissante du livret A reflète la confiance qu'accordent les citoyens français à ce produit d'épargne. Néanmoins, il serait judicieux pour les épargnants de prendre connaissance de l'impact du dépassement du plafond réglementaire.