Livret A, LDDS, LEP : jusqu’à quand profiter des nouveaux taux ?

Les taux de rendement des produits d'épargne réglementée applicables à partir du 1er août ont été annoncés. Le Livret A, le LDDS et le CEL maintiennent leurs taux inchangés, conformément aux recommandations de la Banque de France. Seul le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) baissera légèrement de 0,1 point, passant à 6% par rapport à 6,1% depuis le 1er février dernier.

Lors de l'annonce des nouveaux taux, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, espérait que la hausse des prix se ralentirait, tout comme François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui souhaitait un Livret A rémunéré au-dessus de l'inflation à partir de l'année prochaine. Les chiffres de l'Insee du 13 juillet vont dans ce sens, avec une confirmation du ralentissement de la hausse des prix en juin : +4,5% sur un an, contre +5,1% en mai et +5,9% en avril. Selon l'Insee, l'inflation devrait atteindre 4,4% à la fin de l'année, tandis que la Banque de France prévoit un retour à 2,2% pour 2024 et à un taux inférieur à 2% pour 2025.

Si les prévisions se réalisent, le Livret A et le LDDS permettront de protéger l'épargne de l'inflation à partir de l'année prochaine, et ce, pendant au moins un an, soit pour toute l'année 2024. Le blocage des taux permet également d'anticiper les intérêts que les fonds déposés dans ces deux livrets rapporteront. Pour un montant moyen de 6 500 euros, les intérêts totaux sur le Livret A s'élèveront à 292,50 euros entre le 1er août 2023 et le 31 janvier 2025. Pour le LDDS, les intérêts sur un encours moyen de 5 500 euros atteindront 247,50 euros sur la même période.

Livret A et LLDS : le choix de la stabilité au détriment du rendement

Pendant une période d'un an et demi, le Livret A et le LDDS maintiendront leurs avantages bien connus, malgré une rentabilité peu élevée : un placement garanti avec le capital et les intérêts protégés, une rémunération défiscalisée, et la possibilité de retirer les fonds facilement et sans frais. La deuxième annonce surprise de Bruno Le Maire concerne le Livret d'épargne populaire (LEP), qui deviendra imbattable pendant plusieurs mois à partir du 1er août.

Réservé aux épargnants modestes, ce produit offrira un rendement deux fois supérieur à celui du Livret A. Cette mesure bénéficiera grandement à la moitié des souscripteurs qui ont déjà atteint le plafond. Actuellement, un LEP au plafond rapporte 462 euros par an. Avec le nouveau plafond de 10 000 euros rémunéré à 6%, les détenteurs pourront bénéficier d'intérêts annuels de 600 euros. Toutefois, contrairement au Livret A, le taux d’intérêt du LEP n’a pas été gelé.

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) est désormais de 6%, et il n'est plus possible de bénéficier du taux de 6,1%. Les intérêts sont désormais calculés au taux du 1er août pour les virements effectués depuis le 15 juillet. Pour ceux qui souhaitent remplir leur LEP au nouveau plafond, il faudra être réactif dès l'annonce officielle du relèvement pour profiter plus longtemps d'un taux avantageux sur un capital plus élevé.

Si vous possédez ou envisagez d'ouvrir à la fois un Livret A et un LEP dans les prochaines semaines, il est préférable de privilégier la rentabilité à court terme du LEP, du moins jusqu'au 1er février 2024. Le taux figé du Livret A reste intéressant pour accueillir votre épargne dépassant le plafond du LEP ou lorsque le taux de ce dernier retombera à 3% ou moins. Rendez-vous pris dans six mois.