Ehpad, Allocation Sociale, Congé Parental ... Voici Les Projets De La Nouvelle Ministre Aurore Bergé

À l'aube de sa nomination pour le poste de ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger a accepté de répondre à une interview assurée par nos confrères d'Ouest-France. Elle aborde ses objectifs et dévoile certains de ses projets, visant à venir en aide aux familles et aux enfants.

Les enfants et les parents seront au cœur des priorités de la ministre

Ce mercredi 26 juillet 2023, Aurore Berger a effectué son premier déplacement dans la Marne en tant que ministre des Solidarités et des Familles. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à Ouest-France, dans laquelle elle déclare donner la priorité aux enfants et aux adolescents.

Elle compte remettre en vigueur la loi « bien vieillir », revoir la durée du congé parental, mais aussi accorder une augmentation de salaire aux auxiliaires de puériculture. Par ailleurs, si elle a choisi la Marne pour son premier déplacement officiel, c'est dans le but de « saluer l’engagement de ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance et de l’adolescence. », a-t-elle précisé. Elle confie aussi, dans son interview, accorder une grande importance à l'accès aux vacances, qu'elle qualifie comme étant « l’une des principales inégalités dans notre pays ».

Dans la suite de cette entrevue, Aurore Berger a dévoilé quelques détails à propos du pacte solidarité, qu'elle compte présenter lors de la rentrée scolaire en septembre. Un projet sur lequel elle travaillera en collaboration avec la Première ministre et certaines associations qui agissent pour la lutte contre la précarité. « Il s’agit de s’occuper des plus vulnérables : les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées… C’est le sens du ministère des Solidarités », explique-t-elle.

« Quand vous êtes ministre des enfants, vous êtes aussi la ministre qui soutient les parents »

Lorsqu'on l'a interrogée à propos des tranches d'âge qui auront la priorité de bénéficier de ces programmes, Aurore Bergé a confié vouloir privilégier les adolescents et les enfants. Néanmoins, elle explique s'être également adressée aux parents et leur avoir accordé certains avantages, dans le but de les aider dans leur parcours de paternité. « Nous avons ainsi allongé le congé paternité, généralisé les entretiens prénataux et postnataux, mis à la disposition des parents des informations simples et accessibles. », a-t-elle déclaré. « Quand vous êtes ministre des enfants, vous êtes aussi la ministre qui soutient les parents. Je veux travailler sur la parentalité, à la fois sur les droits, mais aussi sur les devoirs et responsabilités », poursuit-elle.

Elle explique par ailleurs que les jeunes parents ont, eux aussi, besoin d'un accompagnement, afin d'être aptes à offrir une bonne éducation à leurs enfants. Par conséquent, elle prévoit de renforcer « le service public de la petite enfance, avec l’engagement de 200 000 places de crèches supplémentaires d’ici à 2030. », étant donné que beaucoup de mamans optent pour un long congé parental pour garder leurs enfants.

Elle compte également proposer un « un congé parental plus court, mais mieux indemnisé », afin de laisser le choix aux parents qui souhaitent prendre un congé parental, mais qui hésitent en raison de la baisse de la rémunération.

Aurore Bergé compte accélérer le déploiement du projet de solidarité à la source

Interrogée à propos du projet de solidarité à la source, annoncé par Emmanuel Macron, la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, affirme qu'elle compte bien assurer sa concrétisation. « Je tiendrai l’engagement du Président, qu’avant la fin du quinquennat, la solidarité à la source existe pour tous les Français. », a-t-elle promis.

Autre promesse qu'elle compte bien tenir, est celle du pré-remplissage des formulaires de demande du RSA. En ce qui concerne le texte « Bien vieillir », elle explique que le report de ce projet est principalement dû à « une raison simple : faire passer avant les vacances le projet de loi sur la reconstruction et l’accompagnement des mairies après les émeutes. »

Outre cette mesure, Aurore Bergé a indiqué l'entrée en vigueur du dispositif Ma Prim Adapt, qui permettra aux personnes âgées à mobilité réduite d'avoir le choix de rester chez elles. Pour rappel, cette aide permet d'aménager les logements de manière à les rendre accessibles à ces personnes. Elle compte, par ailleurs, continuer à assurer une bonne qualité de service pour ceux qui intègreront les établissements spécialisés.