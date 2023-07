Algérie : le président Tebboune en Chine pour accélérer l’adhésion du pays aux BRICS

Lundi 17 juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a effectué un déplacement officiel en Chine, avec des objectifs à la fois diplomatiques et économiques. Cette visite s'inscrit dans la cadre de la volonté de l'Algérie de diversifier son économie et de renforcer sa présence au niveau diplomatique mondial.

Un « renforcement de la coopération économique entre les deux pays amis »

Abdelmadjid Tebboune est arrivé en Chine lundi 17 juillet, suite à l'invitation de son homologue Xi Jinping. Cela faisait 15 ans qu'un président algérien n'avait pas foulé le sol chinois. Cette visite a pour but de développer les « relations solides et enracinées » et de « renforcer la coopération économique entre les deux pays amis ».

La coopération économique devrait occuper une place importante lors de cette visite d'État. Les deux présidents devraient discuter de l'adhésion du pays aux BRICS, une organisation économique comportant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Par le passé, la Chine s'est dite favorable à l'adhésion de l'Algérie à ce bloc.

Cependant, cette adhésion n'est pas assurée. Certaines informations parlent même du rejet de la demande algérienne qui ne répondrait pas aux « critères des BRICS ». L'on invoque notamment un PIB algérien (3 500 dollars par habitant) jugé trop faible par l’Inde et le Brésil, deux autres membres fondateurs des BRICS aux côtés de la Chine, de la Russie et de l’Afrique du Sud. En outre, cet indicateur n’est indexé que sur les recettes d’hydrocarbures. À titre de comparaison, le PIB argentin se chiffre à plus de 10 000 dollars.

Bien que ces affirmations ne soient pas officielles, elles installent le doute concernant la demande algérienne. Abdelmadjid Tebboune, qui s'est déjà rendu en Russie, un pays qui fait également partie de ce groupe, se rend donc en Chine pour plaider la cause algérienne. Cette offensive diplomatique révèle la volonté et également le besoin du pays d'adhérer à ce groupe politico-économique.

Pour cette visite, le président algérien a été accompagné d'une large délégation de hauts responsables et de chefs d'entreprise algériens, membres du Conseil du renouveau économique algérien (CREA). Les Algériens veulent continuer à faire « des affaires » avec la Chine, qui occupe aujourd'hui le rang de premier fournisseur mondial de ce paus d'Afrique du Nord, devant ses partenaires traditionnels que sont la France et l'Italie.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame une visite d'État en Chine. Alger souhaite un appui de Pékin pour l'adhésion au BRICS. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. https://t.co/UfBCUZyNj4 — Rikard René 🇫🇷🇨🇦 (@RikardRene) July 17, 2023

Un approfondissement des relations politiques entre la Chine et l'Algérie

Alger et la Pékin partagent les mêmes positions en termes de géopolitique et de règlement des conflits internationaux. L'amitié entre les deux États remonte à la guerre de Libération nationale, époque à laquelle l'empire du Milieu fut le premier à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), en 1958.

La visite du président algérien devrait, donc, permettre un renforcement des relations stratégiques entre les deux pays, selon l'ambassadeur de Chine à Alger, M. Li Jian. « La Chine et l’Algérie sont deux grands pays en développement, avec d’importantes influences sur les marchés émergents », a-t-il souligné.

L'ambassadeur a rappelé que les deux États étaient déjà liés par un « partenariat stratégique global ». Depuis 2014, ce partenariat s'est considérablement développé, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'énergie et de la santé. Au cours de cette période, la Chine a mené de nombreux projets dans ce pays maghrébin, dont la construction de la Grande mosquée d'Alger et l'autoroute Est-Ouest. Le deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026 devrait venir renforcer la présence des entreprises et des projets chinois dans ce pays.