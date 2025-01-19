Conduite après 60 ans : les nouvelles règles envisagées par l’Union européenne pour la sécurité routière

Le vieillissement de la population pousse l’Union européenne à envisager des règles spécifiques pour encadrer la conduite après 60 ans. Entre bilans médicaux réguliers et harmonisation des pratiques, la question divise et soulève des enjeux de sécurité et d’autonomie.

L’Union européenne envisage de rendre obligatoire un renouvellement périodique des permis de conduire pour les seniors, assorti de bilans médicaux réguliers. Si actuellement, le permis est valable 15 ans dans de nombreux pays sans examen médical, des propositions visent à imposer un contrôle tous les cinq ans dès l’âge de 60 ans. Ces règles, encore en débat, visent à garantir que les conducteurs conservent des aptitudes suffisantes pour prendre le volant en toute sécurité.

Aujourd’hui, les règles en matière de contrôle médical varient considérablement au sein de l’UE. Par exemple, les Pays-Bas imposent des examens dès 75 ans, alors que la Finlande et le Danemark fixent cet âge à 70 ans. En Espagne, en Grèce et en République tchèque, les contrôles débutent dès 65 ans, tandis que le Portugal commence à évaluer les conducteurs dès 40 ans, avec des bilans de plus en plus fréquents au-delà de 75 ans. Ces disparités reflètent des approches nationales différentes pour équilibrer sécurité routière et respect des libertés individuelles.

Les défis liés à l’âge et à la conduite

Avec l’âge, les capacités physiques et cognitives diminuent, augmentant les risques au volant. Les tests réguliers proposés par certains pays permettent de vérifier la vue, l’audition et les réflexes, qui sont des critères cruciaux pour éviter les accidents. Cependant, l’âge seul ne peut pas être le critère déterminant. Les experts insistent sur l’importance d’évaluations individualisées, car les capacités des conducteurs peuvent varier considérablement à un même âge.

Pour préserver l’autonomie des seniors tout en garantissant la sécurité des routes, plusieurs experts suggèrent des bilans de santé plus fréquents et des programmes de sensibilisation. Ces mesures incluraient des tests spécifiques pour évaluer les risques liés à la fatigue ou à la perte de vigilance. Par ailleurs, des aménagements technologiques comme les aides à la conduite assistée pourraient offrir une alternative efficace pour prolonger l’indépendance des conducteurs âgés.

Trouver un équilibre entre sécurité et autonomie

L’Union européenne se trouve face à un défi complexe : harmoniser les règles pour renforcer la sécurité routière, tout en tenant compte des disparités nationales et des besoins des conducteurs âgés. L’accès à une mobilité sûre et autonome reste un enjeu clé pour favoriser une société inclusive. Les débats en cours détermineront si ces nouvelles règles seront adoptées à l’échelle européenne.