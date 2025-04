Baisse du taux du Livret A : combien allez-vous perdre en février 2025 ?

Le Livret A s’apprête à perdre une partie de son attractivité dès le mois de février, avec une baisse de son taux de rémunération. Cette nouvelle révision marque un changement notable pour l’épargne des Français, qui avaient vu le taux augmenter en 2023.

Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a confirmé ce lundi 6 janvier que le taux du Livret A allait baisser à partir du 1ᵉʳ février. Le nouveau taux devrait se situer « autour de 2,5 % », selon les premières estimations. Le chiffre exact sera déterminé à la mi-janvier par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, une fois les données d’inflation de décembre consolidées. Cette baisse met fin à la période de rémunération à 3 %, en vigueur depuis début 2023.

Comment la baisse du Livret A impactera-t-elle les épargnants ?

Le taux du Llivret A est en partie indexé sur l’inflation. Or, après un pic en 2022, l’inflation tend à diminuer depuis plusieurs mois. Cette tendance à la baisse a conduit les autorités financières à ajuster la rémunération des livrets réglementés. Toutefois, même avec un taux revu à la baisse, le livret A reste plus intéressant qu’il ne l’était ces dernières années. Entre 2014 et 2022, son taux oscillait entre 0,5 % et 1 %, bien en deçà des niveaux actuels.

Cette diminution du taux impactera directement les intérêts perçus par les épargnants. Selon les calculs de TF1, un Livret A à son plafond (22 950 euros) rapportera environ 583 euros d’intérêts annuels avec un taux à 2,5 %, contre 688 euros avec le taux actuel de 3 %. Pour une épargne de 5 000 euros, les intérêts tomberaient à 127 euros au lieu de 150 euros actuellement. Ces montants pourraient encore être révisés si le taux du livret A est ajusté une nouvelle fois au 1ᵉʳ août.

Le Livret A reste attractif malgré tout

Malgré cette baisse, le Livret A demeure un placement privilégié par les Français, notamment pour sa sécurité et sa disponibilité immédiate des fonds. Comparé aux taux pratiqués dans la décennie précédente, il reste relativement compétitif. Toutefois, les épargnants à la recherche de meilleurs rendements pourraient se tourner vers d’autres solutions d’épargne, comme les assurances-vie ou les fonds ETF, qui attirent de plus en plus d’investisseurs.

En conclusion, cette révision du taux du Livret A reflète les évolutions économiques récentes. Bien que moins rémunérateur, il reste une valeur sûre pour des millions de Français en quête de stabilité financière.