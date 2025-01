Taux assurance-vie et PER : deux mutuelles démarrent fort l’année 2025

Deux mutuelles ont ouvert la saison des annonces des rendements des fonds euros pour 2024. Garance et Ampli, pionnières dans ce domaine, dévoilent des performances prometteuses qui les placent parmi les meilleures du marché, aussi bien pour leurs contrats d’assurance-vie que pour leurs plans d’épargne retraite.

La période de début d’année est cruciale pour le marché des assurances-vie, marquant le lancement des annonces de rendements. Pour 2024, Garance affiche un taux de 3,5 % sur son contrat Garance Épargne, tandis qu’Ampli propose 3,75 % pour Ampli-Assurance Vie. Ces rendements se maintiennent à un niveau comparable à celui de l’année précédente, confirmant la solidité de ces produits d’épargne.

Ces contrats, appréciés pour leur accessibilité et leur sécurité, se distinguent notamment par leur absence d’obligations minimales de détention d’unités de compte, un avantage concurrentiel significatif.

Outre l’assurance-vie, le plan d’épargne retraite également en hausse

Sur le segment des plans d’épargne retraite (PER), les performances sont également remarquables. Ampli annonce un rendement de 3,5 % pour son PER-Liberté, tandis que Garance atteint 4,5 % pour Garance Sérénité. Ce dernier affiche une progression notable de 130 points de base par rapport à 2023, sans recours aux réserves financières, signe d’une gestion performante et prudente.

Ces taux, largement au-dessus des attentes pour l’année 2024, devraient renforcer l’attractivité de ces produits dans un contexte de prévision de baisse globale des rendements moyens. Cette performance témoigne de la solidité de la gestion financière des mutuelles concernées, capable de maintenir des niveaux de rémunération compétitifs. Elle pourrait également inciter d’autres épargnants à reconsidérer leurs choix pour privilégier des placements offrant un équilibre entre sécurité et rendement.

Les contrats proposés par Garance et Ampli ciblent principalement les travailleurs non-salariés (TNS). Ce positionnement leur permet d’adresser des besoins spécifiques en termes d’épargne et de sécurité financière. La stratégie mono-support d’Ampli et la flexibilité de Garance contribuent à leur popularité croissante dans leur segment de marché respectif.

Enjeux et perspectives pour les deux mutuelles

Alors que l’ensemble des acteurs du marché anticipe une contraction des rendements moyens, les performances de Garance et Ampli démontrent qu’il reste possible de proposer des taux compétitifs. Ces résultats devraient encourager les autres mutuelles et compagnies à se positionner stratégiquement pour maintenir l’intérêt des épargnants.

Avec des annonces qui marquent le coup, Garance et Ampli confirment leur rôle d’avant-garde dans le paysage de assurance vie et des PER. Leur succès repose sur une gestion rigoureuse et une capacité à anticiper les attentes des épargnants dans un environnement économique incertain.

