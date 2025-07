Livret A : le ministre de l’Économie confirme une baisse du taux « autour de 2,5 % » en février

Le ministre de l’Économie, Éric Lombard, a confirmé ce lundi matin une diminution prochaine du taux du Livret A. Prévue pour février, cette baisse s’inscrit dans un contexte de modération de l’inflation et suit une formule de calcul préétablie. Ce changement pourrait modifier les choix d’épargne de nombreux Français.

Le taux du Livret A, actuellement fixé à 3 %, devrait descendre à environ 2,5 % dès le 1er février 2025. Cette annonce a été faite par Éric Lombard lors d’une interview sur France Inter. Selon lui, cette diminution reflète une baisse des tensions inflationnistes constatée au cours des derniers mois. Ce changement impactera également le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui suit le même taux.

Un nouveau taux du Livret A calculé sur la base de l’inflation et les taux bancaires

Le taux du Livret A est recalculé deux fois par an selon une formule qui prend en compte deux éléments : l’évolution des prix sur les six derniers mois et un taux interbancaire reflétant les échanges entre les banques. Avec le ralentissement de l’inflation, ce mécanisme conduit mécaniquement à une révision à la baisse. La décision finale sera prise sur recommandation du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

La baisse du taux du Livret A affectera directement les rendements de millions d’épargnants français. Bien que ce placement reste sécurisé et défiscalisé, une diminution à 2,5 % pourrait inciter certains à explorer d’autres options d’investissement, comme les plans d’épargne logement ou les comptes-titres, qui peuvent offrir des rendements plus attractifs malgré des risques plus élevés.

Baisse du Livret A, une conséquence du ralentissement économique

Cette baisse s’inscrit dans un contexte plus large de ralentissement économique et d’apaisement des pressions inflationnistes. Bien que l’inflation reste présente, elle s’est atténuée par rapport aux sommets atteints l’année précédente. Le gouvernement considère cette réduction du taux comme une adaptation nécessaire pour aligner les rendements des épargnes sur les réalités économiques actuelles.

La confirmation officielle de cette baisse interviendra après que le gouverneur de la Banque de France aura formulé sa proposition au ministère des Finances. Cette annonce marque cependant un tournant pour les épargnants, qui devront s’adapter à cette nouvelle réalité. Si le Livret A reste un placement privilégié, cette révision met en lumière les limites de son attractivité en période de ralentissement économique.

Cette baisse attendue à 2,5 % reflète un ajustement économique naturel, mais soulève des questions sur la manière dont les détenteurs de Livrets A envisageront leurs stratégies d’épargne à l’avenir.