Livret A, LDDS, et LEP : montant et date des versements des intérêts des livrets d’épargne annoncés par la Banque de France

Les intérêts des livrets réglementés, comme le Livret A, seront versés entre le 31 décembre et début janvier. En moyenne, les épargnants recevront 212 euros pour ce produit d’épargne. Le LDDS et le LEP offrent également des rémunérations attractives. La Banque de France annonce une possible baisse des taux en 2025.