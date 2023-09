« 1 800 euros sans rien faire » : le youtubeur qui se vantait de frauder à la CAF visé par un contrôle

Partager sur : 87 Partages Facebook

Récemment, un youtubeur s'est vanté sur sa chaîne de frauder le service des aides sociales, en recevant un pactole de 1 800 euros net par mois, répartis sur plusieurs aides, notamment l'allocation aux adultes handicapés (AAH). La vidéo, devenue virale, a fait réagir le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, et la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, qui a annoncé l'ouverture d'une procédure.

« J'ai fait valoir un handicap invisible auprès de la MDPH »

Le youtubeur en question s'appelle Mertel. Son compte a été supprimé mardi soir, ainsi que son profil sur X (ex-Twitter). Dans la vidéo qui est remontée jusqu'à la ministre des Solidarités et des familles, l'homme affirmait avoir falsifié une déclaration sur sa santé pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). « Je suis juste handicapé sur le papier, parce que je me suis arrangé avec un médecin. Je l’ai manipulé », a-t-il indiqué. Et d'assurer : « Je suis en très bonne santé, j’ai mes jambes, je marche, j’ai mes yeux, je vois, je respire […], mais j’ai fait valoir un handicap invisible auprès de la MDPH ».

Des formations à 300 euros pour frauder à la CAF

De son propre aveu, le jeune homme reçoit indûment non pas une, mais plusieurs aides sociales : « Je perçois le cumul AAH, ASS et APL jusqu’au 31 décembre 2026. Soit 1 800 euros net par mois », reconnaît-il. Il déclare également avoir menacé la directrice de Pôle emploi de poursuites judiciaires, sous prétexte qu'elle aurait « essayé de (l')arnaquer ». Pour finir, il propose à ses abonnés de leur apprendre ses méthodes de fraude aux prestations sociales en échange de 300 euros.

La vidéo a tellement fait le buzz qu'elle a remonté jusqu'à la ministre des Solidarités et des Familles. Sur son compte X, la responsable, qui rappelle que la fraude sociale coûte à l'État à 351,4 millions d’euros, annonce l'ouverture d'une enquête. « J’ai immédiatement diligenté un contrôle CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales) et saisi la MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées). En quelques heures, cet individu a été identifié. Si une fraude est avérée, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées », a-t-elle assuré.

En plus du lancement d'une procédure, le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave a annoncé, pour sa part, qu'un délit de « promotion de la fraude » fiscale et sociale figurerait dans le projet de la loi de finances 2024, lequel sera présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres.