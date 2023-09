Youtubeur se vantant de frauder la CAF : le gouvernement réagit en créant le délit de « promotion de la fraude »

Partager sur : 52 Partages Facebook

La fraude sociale représente chaque année entre 6 et 8 milliards d'euros de pertes pour l'État. Depuis mai 2023, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un nouveau protocole plus rigoureux pour le contrôle des allocataires, dans le cadre de sa lutte contre la fraude aux prestations sociales.

Cependant, il subsiste toujours des lacunes que certains prestataires exploitent pour frauder. Un youtubeur a profité de ces brèches pour proposer des formations payantes pour toucher l’aide sociale destinée aux personnes en situation de handicap, l'AAH. À 300 euros la formation, ce youtubeur explique : « Moi, je suis handicapé sur le papier. Je vous rassure, je suis en très bonne santé, al hamdoulilah, je suis en très bonne santé. J’ai mes jambes, je marche, j’ai mes yeux, je vois, je respire.

J’ai fait valoir quelque chose – après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que mon dossier médical, je le garde privé. Mais j’ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible auprès de la MDPH, qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé ». L'homme est allé jusqu'à se vanter de toucher près de 1 800 euros d’aides sociales « sans rien foutre ».

La vidéo faisant la promotion de la fraude fait réagir le gouvernement

La vidéo du youtubeur, nommé « Mertel », a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a suscité l'indignation de nombreux internautes, mais aussi du ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, qui a annoncé qu'un délit de « promotion de la fraude » fiscale et sociale figurera dans le projet de la loi de finances 2024, lequel sera présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres.

Réagissant au bruit qu'a fait la vidéo, l'avocat du youtubeur, Me Hakim Chergui, a indiqué que « cette vidéo n'est en rien la reconnaissance bravache d'une escroquerie aux aides sociales, mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client (...) identifiées par le corps médical dès 2005 ». «Mertel connaît en outre actuellement des problèmes familiaux et professionnels, et toute cette affaire a abouti à son hospitalisation mercredi matin », affirme-t-il.

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a également réagi à la vidéo, en annonçant sur X (ex-Twitter) avoir « immédiatement diligenté un contrôle CNAF (caisse nationale des allocations familiales) et saisi la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) ». « En quelques heures, cet individu a été identifié. Si une fraude est avérée, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées », a écrit la ministre.

La responsable rappelle que plus de 32 millions de contrôles ont été réalisés en 2022, « conduisant à détecter 48.692 cas de fraude pour un montant de 351,4 millions d'euros. Notre modèle social, conclut-elle, est trop précieux pour qu'on l'abîme : je ne laisserai rien passer ».