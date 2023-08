Premier week-end d’août: le samedi sera « la journée la plus difficile de l’été » selon Bison Futé

Bison Futé annonce une situation très compliquée sur les autoroutes de France pendant le premier week-end de ce mois d'août. Selon mes prévisions, les départs en direction des bords de mer et des destinations estivales seront marqués par un fort trafic, surtout sur les grands axes du pays. Voici un aperçu du trafic pour la période qui s'étend du 4 au 7 du mois.

Un week-end chargé sur les routes

Bison Futé classe le trafic en rouge dans le sens des départs pendant les journées du premier week-end du mois d'août. Ce qui signifie que la circulation sera très dense. Il met notamment en garde contre les embouteillages attendus samedi, une journée classé noire. Le samedi est d'ailleurs annoncé comme « la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes » du pays. Voici des prévisions détaillées pour les journées du 4 jusqu'au 7 août 2023.

Vendredi 4 août

Rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Les routes seront très chargées dans le sens des départs, avec un trafic dense en Île-de-France et sur les autoroutes A7, A31 et A63. Dans le sens des retours, la journée sera classée en orange avec un trafic dense principalement sur les axes longeant la Méditerranée.

Samedi 5 août

Noir dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, la journée s'annonce comme la plus chargée de l'été, avec un trafic extrêmement dense sur les autoroutes A7, A9, A10, A61, A71, A75 et la N205 vers le tunnel du Mont-Blanc. Dans le sens des retours, le trafic sera également dense.

Dimanche 6 août

Orange dans le sens des départs, vert dans le sens des retours. La journée sera plus fluide que le samedi, mais des difficultés sont attendues sur l'A10, entre Orléans et Tours le matin, et au niveau de Bordeaux, surtout à l'approche de la soirée. Dans le sens des retours, le trafic sera vert.

Conseils pour éviter les embouteillages

Dans ces circonstances compliquées, il est important d'avoir certains réflexes pour éviter les embouteillages et faciliter les déplacements. Bison Futé a donné certaines recommandations aux automobilistes. Il faut anticiper son départ ou le retarder à la journée du dimanche, qui est classée en orange dans le sens des départs. Il est aussi conseillé de quitter ou de traverser l'Île-de-France et les grandes villes du pays avant 8 heures, pour éviter de se retrouver coincé dans les bouchons.

Bison Futé a également fourni des prévisions relatives au trafic des week-ends suivants. Celui du 12 et 13 août est classé en rouge dans le sens des départs et des retours. Le suivant sera également chargé, avec des départs classés en orange et des retours en rouge.