Chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens : Bison futé alerte sur un Week-end chargé sur les routes des vacances

Bison Futé a annoncé que ce week-end allait être le plus mouvementé de l'année en termes de circulation, avec plus de 600 000 véhicules attendus en seulement quatre jours. La même source confirme que les départs et les retours de vacances ne se limiteraient pas à deux jours uniquement, mais ils vont se prolonger jusqu'à presque cinq jours. On prévoit alors un trafic très dense dès ce jeudi 27 juillet après midi jusqu'à lundi 31 juillet.

Face à cette fulgurante affluence, les gendarmes de l'Escadron Départemental de sécurité Routière (EDSR) de la Drome sont mobilisés afin d'organiser la circulation et de garantir la sécurité des automobilistes.

Conseils pour éviter les bouchons

Bison Futé émet des prévisions détaillées pour ce week-end de chassé-croisé. Vendredi est classé orange dans le sens des départs sur tout le territoire, avec une zone rouge à l'ouest du pays. Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national. Samedi, les départs seront particulièrement importants, avec une journée classée rouge dans tout le pays. Les retours, quant à eux, seront plus fluides, avec un niveau vert pour la majeure partie du territoire.

En plus des prévisions, et vue la situation inédite des routes ce week-end, Bison Futé a également proposé certaines recommandations aux automobilistes pour éviter les risques liés aux bouchons. Vendredi, les grandes métropoles, ainsi que l'Île-de-France, sont à éviter avant midi. Il est aussi plus judicieux d'éviter certains axes aux heures de pointes, à l'instar des autoroutes A31 entre Nancy et le Luxembourg entre midi et 14 h, l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 22h et l'A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h.

Pour la journée de samedi, il est recommandé de quitter ou traverser l'Île-de-France en début d'après-midi et d'éviter l'A10 entre Orléans et Bordeaux, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne, l'A9 entre Narbonne et l'Espagne et l'A20 entre Limoges et Brive aux heures indiquées par Bison Futé.

Une importante surveillance pour une conduite sans risque !

La vigilance est de mise dans ces situations à affluence record. Le responsable de L'EDSR, le capitaine Philippe Wagner, souligne que leur mission pour ce week-end est de « bleuir la route ». Les gendarmes sont donc amenés à surveiller certains comportements à haut risque, tels que la somnolence, la fatigue, l'utilisation du téléphone au volant, ainsi que le non-usage du clignotant lors des changements de voie.

Pour fluidifier le trafic et pour faciliter l'intervention en cas d'accident, plusieurs patrouilles seront déployées sur l'autoroute A7 qui connaîtra un trafic assez dense. En effet, il suffit d'une seule erreur d'inattention due au ralentissement pour bloquer le réseau routier sur des dizaines de kilomètres. « en période de ralentissements, il y a souvent des fautes d'inattention ou de la fatigue qui arrive, ce qui crée vite de petits accrochages », souligne le capitaine Stéphane Albano qui commande le peloton d'autoroute de Valence.

Outre la surveillance du trafic sur les grands axes, les gendarmes auront également pour mission de sécuriser les aires d'autoroutes très fréquentées pendant ce week-end chargé. Il convient de savoir que le danger ne se résume pas uniquement aux accidents routiers, mais des voleurs profitent souvent de l'occasion pour agir. Les automobilistes laissant des objets de valeur, tels que des sacs, des ordinateurs ou des téléphones à la vue dans leur véhicule, sont des cibles faciles. La présence des gendarmes vise donc à prévenir ces actes dangereux et à assurer la tranquillité des voyageurs pendant leurs pauses sur les aires de repos.