Voyager sans se ruiner : comment économiser sur les billets d’avion ?

Partir en vacances en été est le souhait de tous. Cependant, c'est souvent synonyme de dépenses considérables, en particulier lorsqu'on voyage par avion. Toutefois, il existe certaines astuces pour faire d'importantes économies sur le prix des billets. De quoi se permettre de profiter davantage du séjour sur place.

Anticiper la réservation

Pour s'assurer de faire quelques économies sur vos billets, il faut vous y prendre à l'avance. Généralement, les billets long-courriers sont mis en vente environ neuf mois avant le vol. Cependant, les prix deviennent intéressants six mois avant. De ce fait, si vous avez l'intention de voyager en juillet, pensez à réserver en février. Pour les vacances hivernales, réservez les billets en juin pour obtenir les meilleurs tarifs

Être flexible sur les dates et les horaires

Pour réduire les coûts, il est important de faire preuve de flexibilité. Il faut savoir que les vols, durant les vacances scolaires, les week-ends ou à des horaires confortables, sont souvent plus chers. Si votre planning de voyage vous permet de prendre le vol un jour plus tôt ou un jour plus tard, tout en évitant les week-ends et en optant pour les périodes en dehors des vacances scolaires, n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Eh oui, quelques heures de décalage peuvent faire la différence sur le prix des billets !

Utiliser les comparateurs de vols

Pour gagner du temps et trouver les meilleures offres, utilisez des comparateurs de vols. Ils vous permettront de comparer rapidement les différentes options disponibles. Attention, certains comparateurs ont des accords avec certaines compagnies, ce qui pourrait influencer les résultats et ainsi vous proposer des prix inintéressants. Pour être sûr d'obtenir le meilleur tarif, utilisez différents comparateurs.

Prendre en compte les correspondances et les départs d’autres villes

Parfois, il est plus économique de prendre un vol avec escale ou de partir d'un aéroport situé un peu plus loin de chez vous. En effet, les vols directs peuvent s'avérer considérablement plus chers. Pensez donc à ceux avec correspondances, cela peut vous coûter beaucoup moins cher !

Voyager léger

De nombreuses compagnies aériennes proposent des bagages en soute en option payante, ce qui peut représenter un coût conséquent. Si vous le pouvez, optez pour un bagage cabine, souvent gratuit tant qu'il respecte les dimensions autorisées. Voyager léger avec un sac à dos peut donc être la meilleure solution, surtout pour les courts séjours.

Utiliser un VPN

Certaines destinations offrent des tarifs plus avantageux pour les billets d'avion. Malheureusement, ces offres ne sont pas toujours accessibles depuis la France, car les sites Internet détectent votre localisation via votre adresse IP. Grâce à un VPN, vous pouvez changer cette dernière pour simuler une localisation dans un autre pays et ainsi profiter des tarifs réduits.