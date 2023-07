Vacances 2023 : pourquoi les Français optent pour des séjours plus courts

L'inflation va jusqu'à impacter les séjours de vacances des Français. C'est ainsi que le tarif moyen des locations saisonnières a augmenté de 9 % en une année en Bretagne, en Occitanie ou encore en Corse. En conséquence, les vacanciers optent pour des séjours plus courts. Cette décision peut être à l'origine de pertes pour les agences immobilières.

Les retombées de l'inflation sur les vacances des Français

Le prix de l'essence et du transport sont deux éléments fréquemment cités lorsqu'il s'agit d'expliquer l'augmentation du coût des vacances des Français. Il faut ajouter à ces dépenses les frais de la location saisonnière. En effet, ce type de location est, aussi, impacté par l'inflation, qui s'est établie à 4,5 % au mois de juin 2023.

Selon une étude du site de locations de vacances Likibu.com, cette tendance se généralise sur l'ensemble du territoire français. Certaines régions sont toutefois plus touchées que d'autres par l'envolée des prix. Il s'agit des régions les plus prisées des touristes français, à savoir la Bretagne, l'Occitanie et la Corse. Ces dernières ont vu les prix des locations saisonnières grimper de 9 % en moyenne au cours de la dernière année.

Jacques, un vacancier interrogé par BFMTV, témoigne du fait que de nombreux touristes français ont dû adapter la durée de leur séjour, afin d'en réduire le coût. « Il y a quelques années, on louait 8-10 jours, maintenant on loue 4-5 jours », regrette-t-il.

Selon un sondage réalisé par Elabe pour BFMTV, l'inflation impacte le budget vacances d'une majorité de Français. Ils sont 64 % à confier que les hausses des prix ont contrarié leurs projets de vacances. Elles impactent le lieu, la durée, les activités prévues ou encore le type de logement choisi pour le séjour. En 2023, le budget moyen alloué aux vacances est de 1 656 euros par foyer, soit 682 euros par personne.

Une idée du coût d'une location de #vacances en France et en Europe. https://t.co/Q5HSmHywR8 pic.twitter.com/5r3wT63q2Q — Homeresa (@HomeResa) April 27, 2018

Les professionnels de la location impactés

Pour ces raisons, les professionnels du secteur de la location s'attendent d'ores et déjà une baisse de leur activité. « Actuellement, il y a des semaines ou quelques jours de vide », affirme Régis Margarot, directeur de l'agence « Les Clés en Provence », en assurant ne pas être le seul à se retrouver dans cette situation délicate.

Même constat du côté d'Aurélien Jemma, co-fondateur de Likibu.com. « On s'attendait à une hausse des prix, car on est dans un contexte inflationniste assez fort. Les gens paient plus cher leurs factures donc ils vont avoir tendance à essayer de gagner un peu plus en augmentant leurs prix », déplore-t-il. Des hausses qui ne contraindront toutefois pas les Français à renoncer à leur départ en vacances. Ils sont, en effet 58, % à déclarer partir cet été, selon le sondage d'Elabe.