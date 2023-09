Ces voitures populaires ne pourront plus bénéficier du bonus écologique

Partager sur : Facebook

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé, lors de son passage sur le plateau du 20H de TF1, que le système du bonus écologique connaîtra une refonte pour favoriser davantage les voitures électriques produites en France. Plusieurs modèles populaires pourraient se voir privés de cette contribution qui, selon la ministre, atterrit dans les poches des constructeurs étrangers.

En effet, le gouvernement envisage de durcir les critères d’accès au bonus écologique lors de l’achat de voitures électriques. Ceci en prenant en compte un nouveau critère, l’empreinte carbone. Agnès Pannier-Runacher explique que les voitures électriques produites en France et en Europe le sont dans des usines qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. A contrario, les usines situées à l’autre bout du monde, l’électricité utilisée dans les usines est au charbon et son empreinte environnementale est très élevée.

Dans le détail, cette subvention vise à offrir une réduction de 5 000 euros sur de nombreux véhicules, sans égard au niveau de revenu, pour encourager l'achat ou la location de modèles électriques, à hydrogène ou hybrides, afin de compenser le coût supplémentaire par rapport aux véhicules thermiques. Actuellement, cette incitation à l'achat est applicable à des véhicules provenant de diverses régions du monde, ce qui bénéficie aux fabricants étrangers.

Le gouvernement français envisage de réviser les critères d'attribution du bonus pour les constructeurs chinois qui ont connu une expansion significative en Europe ces dernières années. Actuellement, sur les 1,2 milliard d'euros alloués annuellement à ce bonus, 40% sont destinés aux usines chinoises en raison de la popularité croissante de leurs voitures électriques auprès des consommateurs français. La ministre parle d’un enjeu de cohérence en stipulant que les véhicules fabriqués en Chine avec une empreinte carbone élevée et des pratiques de production non durables ne devraient pas bénéficier du bonus écologique l'année prochaine.

Des modèles populaires bientôt exclus du bonus écologique

En France, la Dacia Spring et la marque MG, produites en Chine, sont des voitures électriques populaires, mais elles pourraient perdre leur éligibilité au bonus écologique, ce qui augmenterait leurs prix. Certaines Tesla fabriquées en Chine pourraient également être concernées. En revanche, les véhicules produits en France et en Europe, comme la Renault R5, le Scenic, la Fiat 500 et la Peugeot 208, devraient continuer à bénéficier de ce bonus. Le gouvernement exige désormais que les constructeurs justifient les critères environnementaux pour déterminer l'éligibilité, avec une liste attendue d'ici la fin de l'année. Cette mesure vise à soutenir la production locale, l'emploi et la protection de l'environnement.

Parallèlement, le bonus écologique devrait être renforcé afin de rendre les voitures électriques plus abordables. L'objectif est de réduire le coût des voitures électriques à bon bilan environnemental pour les consommateurs, bien que les détails exacts de l'augmentation et des modalités ne soient pas encore précisées. Actuellement, le bonus peut atteindre 7 000 euros pour les acheteurs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.