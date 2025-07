ZFE : voici comment obtenir la vignette Crit’Air indispensable pour rouler en 2025

La vignette Crit’Air, au cœur des politiques de réduction de la pollution, devient un outil incontournable pour les automobilistes en 2025. Face à cette nouvelle réglementation, les questions sur son achat et son usage se multiplient.

La mise en place des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans plusieurs villes françaises vise à réduire la pollution atmosphérique en restreignant l’accès aux véhicules les plus polluants. La vignette Crit’Air est un dispositif qui permet de classer les véhicules en fonction de leur impact environnemental, allant de 1 (les moins polluants) à 5 (les plus polluants), avec une catégorie supplémentaire pour les véhicules non classés.

Cette classification sera utilisée pour limiter ou interdire l’accès aux zones concernées, notamment lors des pics de pollution. Ainsi, les automobilistes devront apposer cette vignette sur leur véhicule pour circuler dans les ZFE sans risquer d’amendes.

Comment obtenir sa vignette Crit’Air ?

La procédure d’achat de la vignette Crit’Air est simple et se fait exclusivement en ligne sur le site officiel du gouvernement. Voici les étapes à suivre :

Munissez-vous de votre carte grise. Accédez au formulaire en ligne et remplissez les informations demandées. Effectuez un paiement de 3,77 euros, ce tarif incluant les frais d’affranchissement. Vous recevrez une confirmation par mail sous quatre heures, et la vignette sera expédiée sous 10 jours.

Attention aux sites frauduleux qui proposent des vignettes à des prix bien supérieurs. L’usage de la vignette Crit’Air dépend des spécificités de chaque zone. En règle générale, les restrictions s’appliquent aux heures de pointe, en semaine, et dans des périmètres définis par les autorités locales. Par exemple, les véhicules non classés, souvent les plus anciens, sont les premiers à être interdits dans ces zones. Les catégories les plus touchées incluent :

Les deux-roues mis en circulation avant juin 2000.

Les voitures immatriculées avant janvier 1997.

Les utilitaires et poids lourds datant d’avant octobre 1997 et 2001 respectivement.

Ces véhicules, bien que minoritaires dans le parc automobile, représentent une proportion significative des émissions polluantes.

Une transition vers une mobilité plus verte

L’introduction de la vignette Crit’Air s’inscrit dans une stratégie nationale visant à encourager les véhicules moins polluants. En plus de réduire l’accès des véhicules polluants dans les centres urbains, les autorités espèrent promouvoir les transports en commun et les alternatives durables. Pour les automobilistes, cela implique une adaptation progressive, notamment avec la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides, souvent mieux classés selon la norme Crit’Air.

La vignette Crit’Air, bien qu’utile pour une transition écologique, impose de nouvelles contraintes aux conducteurs. Son obtention est simple, mais son usage demande une vigilance accrue face aux restrictions locales. Alors que 2025 marque une étape clé dans la lutte contre la pollution, il appartient à chaque automobiliste de s’informer et de s’adapter à ces nouvelles exigences.