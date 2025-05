La tempête Éowyn débarque dans les prochaines heures : les régions françaises menacées par ce phénomène météorologique

Une violente dépression, baptisée Éowyn, va toucher le nord-ouest de l’Europe dès ce vendredi. Qualifiée de « bombe météorologique » par les experts, cette tempête entraînera des vents destructeurs au Royaume-Uni, tandis que la France restera en marge du phénomène. Que faut-il attendre de cette perturbation exceptionnelle ?

La tempête Éowyn va principalement frapper l’Irlande, l’Écosse et le nord de l’Angleterre avec des vents allant jusqu’à 150 km/h sur certaines zones. Selon le Met Office, ces conditions violentes seront accompagnées de fortes pluies et de chutes de neige localisées, notamment au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Une alerte orange a été émise sur ces régions pour toute la journée de vendredi, le temps que les vents s’affaiblissent progressivement.

Météo France décrit Éowyn comme une « bombe météorologique », un terme utilisé lorsque la pression atmosphérique chute de plus de 24 hPa en 24 heures. Dans ce cas précis, la pression devrait passer de 970 hPa jeudi à 940 hPa vendredi au-dessus de l’Irlande.

Un impact limité sur la France

En France, l’effet de la tempête sera beaucoup plus modéré. Les prévisionnistes s’attendent à des rafales atteignant 90 km/h sur les côtes du nord-ouest, notamment en Bretagne et dans le Pas-de-Calais. Selon Yann Amice, météorologue chez Weather & Co, les régions situées sur la bordure sud de la tempête doivent toutefois rester vigilantes, notamment face aux risques liés aux vents marins et à une houle importante.

Par ailleurs, ce phénomène apportera un net redoux dans la moitié nord du pays après une période dominée par des conditions anticycloniques froides.

Une dépression liée aux contrastes thermiques

Le développement de cette dépression explosive est directement lié aux contrastes thermiques importants entre les masses d’air froid sur les États-Unis et les masses plus chaudes au-dessus de l’Atlantique. Ces conditions ont favorisé la formation d’une dépression particulièrement intense, amenant les vents violents qui caractérisent Éowyn.

Les experts soulignent que ce type de phénomène pourrait devenir plus fréquent avec le changement climatique, qui intensifie les gradients de température et modifie les circulations atmosphériques globales.

Préparatifs et vigilance face à la tempête Éowyn

Les autorités britanniques ont appelé les habitants des zones concernées à limiter leurs déplacements et à se préparer aux coupures d’électricité et aux dégâts potentiels. En France, bien que l’impact soit limité, les habitants des côtes doivent rester attentifs aux bulletins météo, particulièrement les pêcheurs et les riverains exposés aux vents forts.

Avec des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, cette tempête rappelle l’importance d’une vigilance accrue face à des phénomènes atmosphériques de plus en plus intenses et fréquents.