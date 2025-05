Météo : alerte intempéries dans plusieurs départements

Après les intempéries constatées au cours des derniers jours, la météo se calme sur une bonne partie de la France. Toutefois, les intempéries sont toujours au rendez-vous sur plusieurs régions. D’ailleurs, Météo France a émis plusieurs alertes pour cette journée de jeudi.

Ce jeudi 23 janvier, Météo France a placé 17 départements en vigilance jaune pour divers risques. Dans le détail, l’alerte vents forts concerne le Finistère, les Côtes d’Armor, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime ainsi que le Pas-de-Calais. Pour ce qui est de la vigilance aux crues, elle couvre la Somme, l’Oise et l’Aisne.

Enfin, Météo France a placé huit départements du sud-est en vigilance jaune face aux risques d’avalanches. Sont concernés par cette alerte : la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie ainsi que la Haute-Savoie. Dans le reste des départements, aucune autre alerte n’est à signaler.

Ce matin, c’est un temps couvert qui est en place sur la majorité des régions. Dans le centre et le sud-est de la France, les nuages apportent quelques chutes de pluie. Pour ce qui est des températures, elles varient entre 3 et 13 degrés. Les minimales sont constatées à Chaumont, tandis que les maximales sont enregistrées à Marseille et à Perpignan.

Une météo instable à la mi-journée

Dans l’après-midi, la grisaille va progressivement laisser place à un temps plus clair. Toutefois, les averses vont persister sur certaines zones. Le sud-est, le nord et les côtes de la Manche sont notamment concernés. Pour ce qui est du vent, c’est en Normandie que les rafales seront les plus puissantes. Elles pourraient atteindre 90 km/h.

En fin de journée, les chutes de pluie vont se faire très rares, permettant ainsi à tout le territoire français de profiter d’un temps calme et sec. Le vent aussi va perdre en intensité. Les rafales ne devraient pas dépasser les 60 km/h. Côté mercure, il faut prévoir entre 0 et 13 degrés. Les minimales sont attendues en Savoie tandis que les maximales devraient être constatées en Corse.

Une nuit sous un temps calme et sec

Pour ce qui est de la nuit de jeudi et vendredi, le temps restera calme et sec dans la majorité des régions, seule la pointe bretonne fera face à des averses. Concernant les températures, le mercure devraient varier entre -1 et 14 degrés les minimales devraient être enregistrées en Savoie tandis que les maximales sont attendues à Biarritz dans l’extrême sud-ouest du pays, indique Météo France.