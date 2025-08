Salaires : les 10 pays qui paient le mieux en 2025

Quels sont les pays où les travailleurs sont les mieux rémunérés ? En 2025, la Banque mondiale dévoile un classement basé sur le revenu brut mensuel moyen par habitant. Une analyse qui met en lumière les champions mondiaux des salaires et leur environnement économique favorable.

En tête du classement, la Norvège affiche un salaire moyen mensuel brut impressionnant de 8 538 dollars (8 280 euros). Avec seulement 5 millions d’habitants, ce pays nordique bénéficie d’un PIB par habitant parmi les plus élevés au monde. Cette performance repose sur des secteurs économiques stratégiques tels que le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. Les politiques sociales généreuses et une gestion exemplaire des ressources naturelles renforcent la prospérité économique.

La Suisse et le Luxembourg : des économies de pointe

La Suisse, deuxième du classement, offre un salaire moyen mensuel de 7 930 dollars (7 730 euros). Ce pays est reconnu pour son secteur bancaire robuste et sa richesse moyenne par adulte, la plus élevée au monde. Avec un système économique stable, la Suisse attire également des talents internationaux dans des industries comme la finance et les technologies.

Le Luxembourg, troisième, propose un revenu moyen de 7 364 dollars (7 000 euros). Le pays, qui se spécialise dans les services financiers et bancaires, attire des entreprises grâce à une fiscalité avantageuse. Ses salariés bénéficient de rémunérations parmi les plus élevées, notamment dans le secteur financier.

Les pays nordiques, des salaires attrayants

Le classement est également marqué par la présence massive des pays nordiques. L’Islande, le Danemark et la Suède occupent respectivement les 4ᵉ, 5ᵉ et 10ᵉ places avec des salaires moyens allant de 6 653 dollars (6 480 euros) à 5 137 dollars (5 000 euros). Ces économies se distinguent par leur modèle social et des secteurs économiques spécialisés comme la pêche, le tourisme et les nouvelles technologies.

Hors d’Europe, les États-Unis (6ᵉ place), l’Australie (8ᵉ place) et Singapour (9ᵉ place) figurent également dans le top 10. Les travailleurs américains gagnent en moyenne 6 691 dollars (6 500 euros) par mois, grâce à une économie diversifiée et des entreprises puissantes. L’Australie et Singapour, quant à elles, bénéficient d’avantages fiscaux et d’environnements attractifs pour les investisseurs.

Ce classement des salaires en 2025 illustre l’impact des politiques économiques, fiscales et sociales sur le revenu moyen des habitants. Les pays nordiques et développés dominent, confirmant leur capacité à offrir des conditions de vie et de travail attractives. Un modèle qui reste une référence pour les nations cherchant à concilier croissance et bien-être.