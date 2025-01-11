Salaires : voici la hausse prévue en 2025 et les défis qui subsistent

Selon l’enquête Salary Budget Planning menée par le groupe WTW, une augmentation médiane des salaires de 3,5 % est attendue en 2025 en France. Ce chiffre, légèrement inférieur à la hausse réelle de 3,8 % enregistrée en 2024, reflète les efforts des entreprises pour maintenir leur compétitivité dans un contexte économique tendu.

Une augmentation inégale selon les pays

La France se situe légèrement en dessous des grandes économies mondiales avec cette prévision de 3,5 %, tandis que des pays comme le Canada (3,6 %), l’Allemagne et les États-Unis (3,7 %) affichent des augmentations légèrement plus élevées. Cependant, des économies émergentes comme le Brésil (5,9 %) et la Chine (4,6 %) se démarquent, bien qu’elles soient considérées comme des anomalies dans une tendance générale de ralentissement mondial des augmentations salariales.

Cette dynamique traduit des réalités économiques variées, influencées par les performances économiques et les pressions sociales. En France, ces hausses reflètent les efforts des employeurs pour répondre aux attentes des salariés tout en s’ajustant à des contraintes budgétaires.

La hausse des salaires sera au-dessus de l’inflation

L’augmentation médiane des salaires en 2025 est largement supérieure à l’inflation prévue, estimée à 1 % par l’Insee. Ce différentiel montre une volonté des entreprises de protéger le pouvoir d’achat des salariés malgré les défis financiers. Selon Khalil Ait-Mouloud, directeur de l’activité enquêtes de rémunération chez WTW France, « ces budgets traduisent la volonté des entreprises de maintenir leur compétitivité sur un marché de l’emploi sous tension. »

Pourtant, près de 46 % des entreprises interrogées reconnaissent que les augmentations réelles seront inférieures à celles de l’année précédente, en raison des résultats financiers plus faibles et des coûts élevés dans d’autres domaines.

Recrutement et fidélisation : des enjeux toujours présents

Malgré une légère amélioration par rapport aux années précédentes, 37 % des entreprises déclarent toujours rencontrer des difficultés pour attirer les talents dont elles ont besoin (contre 42 % en 2023 et 44 % en 2022). Cette situation pousse les employeurs à revoir leurs politiques de rémunération, avec 66 % des entreprises optant pour des révisions globales de leurs grilles salariales.

Au-delà des hausses de salaires, les employeurs misent sur d’autres leviers pour attirer et fidéliser les talents :

– Expérience salarié : priorité pour 80 % des entreprises.

– Diversité, équité et inclusion (DEI) : intégrée dans 73 % des stratégies.

Ces initiatives visent à renforcer l’engagement des salariés et à se démarquer dans un marché de l’emploi toujours concurrentiel.

Une tendance à surveiller

Malgré ces efforts, la baisse des augmentations prévues par rapport à 2024 montre les limites des capacités des entreprises dans un contexte économique encore incertain. Si la priorité semble être donnée au maintien du pouvoir d’achat et à l’attraction des talents, les entreprises devront faire face à des arbitrages complexes entre compétitivité et rentabilité.

L’enquête, menée en octobre 2024 auprès de 1 000 entreprises opérant en France, montre que, bien qu’imparfaites, les hausses salariales de 2025 restent un signal positif pour les salariés. Toutefois, les disparités régionales et sectorielles ainsi que l’inflation réelle influenceront l’impact concret de ces augmentations sur le quotidien des Français.